هشدار فرمانده سپاه درباره تکرار جنگ

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرلشکر محمدعلی جعفری شامگاه چهارشنبه در آیین دومین سالگرد شهادت سیدرضی موسوی در مسجد امام علی(ع) شهرستان مهدیشهر در استان سمنان افزود: اکنون و در دوره پس از جنگ ۱۲ روزه، بازسازی‌ها انجام شد، موشک‌های اصابت‌کرده به رژیم غاصب جایگزین شد و آمادگی بیشتری در حال حاضر وجود دارد.

وی تاکید کرد: محاسبات نظامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه غلط از آب درآمد و دشمن اگر عاقل باشد، دوباره جنگی به‌راه‌نمی‌اندازد و اشتباه اول را تکرار نمی‌کند.

وی ادامه داد: اگر فرض را بر حماقت دشمن بگذاریم، دشمن بداند ضربه‌ای را که در جنگ۱۲ روزه خورد، این بار ضربه جمهوری اسلامی خسارت‌بارتر از بار گذشته خواهد بود.

به گفته سرلشکر جعفری، این بار دیگر دشمن نمی‌تواند ما را غافلگیر کند زیرا آمادگی‌ها در تمام حوزه‌ها شکل گرفته است.

در جنگ ۱۲ روزه حتی برق شهرها قطع نشد

فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله الاعظم(عج) با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه دشمن از فضای مجازی این برداشت را داشت که همراهی مردم ایران علیه نظام اسلامی بیشتر می‌شود، اما باز هم محاسباتشان غلط بود، افزود: رژیم صهیونیستی به همراه آمریکا در جنگ ۱۲ روزه شکست بزرگی از ایران خورد و باید درس بگیرد.

وی به تدام خدمت به مردم در کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت:‌ طی این جنگ تحمیلی حتی برق مردم قطع نشد.

سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه استقامت ملت ایران امروز در اوج خود قرار دارد و آثار معجزه‌آسایی در الگوگیری از ایران سوی مسلمانان اروپایی و آمریکایی شکل گرفته است، افزود: امروز با گوش شنواتر پیام شهدا را بشنویم. برگزاری یادواره شهدا در نقاط مختلف کشور خدمتی است که گفتمان شهدا را در جامعه ترویج می‌کند.

دشمن می‌داند همراهان چندانی در داخل ایران ندارد

وی بیان کرد: دشمنان امروز فهمیدند عده بسیار کمی که غافل محسوب می‌شوند، فقط با اهداف دشمن در داخل کشور همراه می‌شوند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله الاعظم(عج) با بیان اینکه عده‌ای نگران آینده هستند و در پی اعتراض کسبه ناشی از مسایل اقتصادی می‌پرسند چه می‌شود، گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد همه مردم حتی آنها که مشکل داشتند و ضدانقلاب هم محسوب می‌شدند، حمله دشمن را محکوم کردند و به جمع مردم و اتحاد منسجم پیوستند.

دشمن قادر به توقف دانش هسته‌ای ایران نیست

وی با اشاره به اینکه ثمرات مقاومت جنگ ۱۲ روزه اثرگذاری شهدا بود و رژیم غاصب صهیونیستی به هیچکدام از اهداف خود نرسید، افزود: شهدا تا زنده‌اند با جسم به اسلام خدمت می‌کنند و پس از شهادت، در حالیکه رزق الهی دریافت می‌کنند، آثارشان را علنی می‌کنند و اینکه در شرایط کنونی ترسی در دل مردم نیست، از آثار معنوی شهداست.

به گفته سرلشکر جعفری، اینچنین کشور و نظامی با این ایمان و فرهنگ دنباله‌رو فرهنگ عاشوراست و امروز مقابل استکبار می ایستد و هر سختی که به ما برسد، کوتاه نمی‌آییم.

وی درباره دانش هسته‌ای کشور نیز تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن برخی تجهیزات هسته‌ای را زد، اما دانش هسته‌ای ایران را نتوانست متوقف کند و مسیر ادامه دارد.

انتظار شهدا در گام دوم انقلاب

وی یادآور شد: انتظار شهدا در گام دوم انقلاب از ما این است که یک مرحله برای دولت اسلامی تلاش کنیم و خدمت به مردم بیشتر شود.

وی به شکوه آیین اربعین و بازتاب جهانی آن اشاره و خاطرنشان کرد: آزادگی ایران پس از این رویداد نزد آزادیخواهان جهان عزتمندتر از گذشته است.

نصرت الهی در تحمل سختی‌های کنونی است

به گفته سرلشکر جعفری، استقامت در شرایط کنونی تحمل سختی‌ها، تحریم‌ها و گرانی‌هاست که نصرت خداوند متعال در همین مسیر است.

سرلشکر جعفری بیان کرد: بخشی از مومنان جزو شهدا نیستند اما راه شهدا را ادامه می‌دهند، افرادی خودساخته که با ولی خدا همراهی می‌کنند و در این راه احساس ضعف نمی‌کنند و زمین‌گیر نمی‌شوند و خدا این صابرین را دوست دارد.

وی با اشاره به وعده الهی درباره زنده‌بودن شهدا گفت: استقامت معجزه‌وار در مقابل تحریم‌ها و فشارها ادامه راه شهداست. مقاومت در جنگ ۱۲ روزه معجزه غریبی بود که بسیاری درک نمی‌کنند. بسیاری گمان می‌کردند به‌خاطر ناکارآمدی‌ها، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، مردم به‌راحتی از نظام اسلامی دست می‌کشند، اما مردم ایستادگی کردند.

جایگاه بی‌نظیر شهید رضی موسوی

فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی بقیه‌الله الاعظم(عج) به مقام و جایگاه شهید سیدرضی موسوی از اهالی شهرستان مهدیشهر در استان سمنان اشاره کرد و آثار وجودی وی را برای جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت بی‌نظیر توصیف کرد.

وی با اشاره به سابقه ورود تا ارتقای شهید سیدرضی موسوی به درجات بالای سپاه، افزود: کار شهدا همتراز ملائکه است که به فرمان الهی عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی مُعرف و نماینده فرهنگ شیعه در جهان است و طبق اشاره قرآن آنانکه به خدا ایمان آوردند و استقامت کردند، مومنان واقعی هستند.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم(عج) استان، حمید دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، علی خداداد فرماندار مهدیشهر، احمد بابایی شاعر اهل بیت و جمعی از مسوولان و مردم استان سمنان و شهرستان مهدیشهر در این آبین حضور داشتند.

سیدمحمدصادق موسوی فرزند شهید سیدرضی موسوی نیز در این آیین به زبان عربی خطابه‌ای درباره جنایات رژیم غاصب صهیونیستی قرائت کرد.

کتاب خاطراتی درباره سردار سیدرضی موسوی و کتابی با عنوان «تونل مرگ» درباره اسرای جنگ در این آیین رونمایی و از خانواده شهید رضی موسوی تقدیر شد.

مسیر سرافرازی شهید موسوی از سمنان تا شهادت

سردار سیدرضی موسوی تک‌پسر حسین و مهوش، شهید مدافع حرم، اهل روستای چاشم مهدیشهر از دارالمرحمه سمنان است، می‌دانست نامش در فهرست ترور صهیونیست‌هاست، اما شجاعانه تا آخرین نفس در دفاع از حرم آل‌الله در میدان ماند تا در چهارم دی ۱۴۰۲ نامش را در فهرست آزادمردان راه حق جاودانه کرد.

سردار سید رضی موسوی از جمله قدیمی‌ترین مستشاران سپاه در سوریه و از همراهان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در پی جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی شربت شهادت نوشید تا بار دیگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی بر همگان آشکار شود.

شهید رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بود که در تمام مراحل پشتیبانی در جنگ سوریه شرکت کرده بود، او در نبردهای صحرا و حومه دمشق شرکت داشت و از افراد ثابت‌قدمی بود که حمله غرب حلب را دفع کرد. طی سال‌های گذشته چندین بار مورد سوء‌قصد رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

استان سمنان در دفاع از حق سابقه طولانی دارد؛ به طوری که در هشت سال جنگ تحمیلی بیشترین شهدا را به نسبت جمعیت برای دفاع از خاک وطن تقدیم کرد، به همان میزان در دفاع از حرم آل الله نیز درخشید و در برابر ظالم ایستاد.

سردار شهید حسن شاطری از فرزندان برومند شهر سمنان، معروف به مهندس حسام خوشنویس یکی از فرماندهان سپاه قدس و مسوول بازسازی جنوب لبنان طی حمله مزدوران صهیونیستی در مسیر دمشق به لبنان در بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ به فیض عظیم شهادت نایل آمد. پس از این شهید والامقام جوانان نخبه این دیار از جمله شهید محمد طحان چوبمسجدی پانزدهم آبان ۱۳۹۴، شهید محمدحسین حمزه در بیست و نهم فروردین ۱۳۹۵، شهید عباس دانشگر بیستم خرداد ۱۳۹۵ در راه دفاع از مظلوم در حرم آل الله به شهادت رسیدند و سبکبال به سوی معبود شتافتند.