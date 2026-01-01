صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه

قیمت سکه پارسیان امروز یازدهم آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۵۰
| |
399 بازدید

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه

به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز، پنجشنبه یازدهم دی، در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.

لازم به ذکر است، سوت واحد اندازه‌گیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک‌هزارم گرم است.

باید توجه داشت که نرخ‌های ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.

 

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه پارسیان سیاست طلا
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییرات قیمتی طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز 10 دی
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه امروز ۱۰ دی
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۲ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۶ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f06
tabnak.ir/005f06