قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه
قیمت سکه پارسیان امروز یازدهم آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۵۰
399 بازدید
به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز، پنجشنبه یازدهم دی، در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
