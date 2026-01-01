توضیح پزشکیان دربارۀ نحوه انتخاب وزیرکشاورزی+فیلم

ما برای جهاد کشاورزی یکی دیگر را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید.

ما براساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب کردیم. شخصی که ما انتخاب کرده بودیم را کنار گذاشتیم و این فردی که شما می‌گویید دوست من است را من انتخاب نکردم.