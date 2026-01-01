توضیح پزشکیان دربارۀ نحوه انتخاب وزیرکشاورزی+فیلم
ما برای جهاد کشاورزی یکی دیگر را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۴۹| |
726 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیسجمهور درباره نحوه انتخاب وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: ما برای جهاد کشاورزی یکی دیگر را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید.
ما براساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب کردیم. شخصی که ما انتخاب کرده بودیم را کنار گذاشتیم و این فردی که شما میگویید دوست من است را من انتخاب نکردم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟