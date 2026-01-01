صفحه خبر لوگوبالا تابناک
توضیح پزشکیان دربارۀ نحوه انتخاب وزیرکشاورزی+فیلم

ما برای جهاد کشاورزی یکی دیگر را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید.
توضیح پزشکیان دربارۀ نحوه انتخاب وزیرکشاورزی+فیلم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور درباره نحوه انتخاب وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: ما برای جهاد کشاورزی یکی دیگر را انتخاب کرده بودیم. همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را وزیر بگذارید.

ما براساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس انتخاب کردیم. شخصی که ما انتخاب کرده بودیم را کنار گذاشتیم و این فردی که شما می‌گویید دوست من است را من انتخاب نکردم.

پزشکیان وزیر کشاورزی کمیسیون کشاورزی مجلس
ناشناس
|
Italy
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
0
پاسخ
جعفر ول کن !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
1
پاسخ
شما که نهج البلاغه می خواندید به آن عمل می کردید کجای نهج البلاغه این کارهای شما هست؟؟؟
