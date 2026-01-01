قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰،

۱۴۰,۹۹۷,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰،

۱۳۹,۱۱۷,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار

۱۸۷,۹۹۴,۰۰۰

طلای دست دوم

۱۳۹,۱۱۶,۷۹۰

آبشده کمتر از کیلو

۶۱۰,۸۷۰,۰۰۰

مثقال طلا

۶۱۰,۸۲۰,۰۰۰

انس طلا

۴,۳۲۷.۳۵

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

۱,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی

۱,۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی

۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی

۴۸۷,۷۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی

۲۱۸,۳۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶)

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶)

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

حباب سکه

حباب سکه امامی

۱۰۸,۵۷۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی

۴۴,۳۷۰,۰۰۰

حباب نیم سکه

۱۱۹,۸۶۰,۰۰۰

حباب ربع سکه

۱۴۱,۸۱۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی

۴۸,۱۵۰,۰۰۰