روایت کیهان از فتنه جدید اینترنشنال

شبکه ضدانقلاب اینترنشنال و وابسته به رژیم صهیونیستی با موج‌سواری روی اعتراضات صنفی برخی از بازاریان که مطالبه‌گر خواسته‌های خود هستند با پخش اخبار و تصاویر جعلی و دروغ از فضای شهرهای کشورمان‌، میدان فتنه و آشوب را برای عناصر ضدانقلاب و نفوذی در داخل کشور فراهم می‌سازد.
روایت کیهان از فتنه جدید اینترنشنال

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان ضدایرانی اینترنشنال که همواره و طی این سال‌ها با تحریک عوامل ضدانقلاب در داخل کشور و عناصر نفوذی‌اش تلاش کرده فضای کشور را ناامن سازد و فتنه‌های گسترده‌ای را به راه بیاندازد و هربار هم با شکست سختی از سوی مردم ولایتمدار ایران اسلامی روبه‌رو شده است، این‌بار نیز با توجه به اعتراضات معیشتی مردم و برخی از صنوف که تجمعات آرامی را برای مطالبات خواسته‌های خود برگزار کردند؛ از اولین ساعات برپایی این تجمعات با پخش اخبار جعلی و تصاویر آرشیوی و دروغ از آشوب‌های قبلی در داخل ایران،‌ با برپایی یک فضای جنگی در این شبکه و نیز گفت‌وگو با عناصر فراری ضدانقلاب و عناصر و حامیان رژیم منحوس پهلوی سعی دارد که باردیگر فتنه جدیدی را در داخل کشور به راه بیندازد تا به خیال خام خویش راه را برای یک آشوب گسترده و برنامه‌ریزی شده در سراسر کشور هموار سازد.

این رسانه ضدایرانی که از سوی سران رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکایی تغذیه و تامین مالی و پولی می‌شود هم‌اینک اتاق فکر و اتاق جنگ‌رسانه‌ای صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها شده و تمام هدفش ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است و هرگز نمی‌تواند حامی برخی از صنوف و بازاریان باشد.
چراکه همین رسانه فارسی‌زبان صهیونیستی بود که همه اطلاعات لازم را به اسرائیل غاصب جهت تهاجم به ایران اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه داد اما همه دیدیم که با وحدت و همبستگی قشرهای مختلف مردم ایران، تمامی توطئه‌های دشمنان ایران در آن جنگ تحمیلی کاملا شکست خورد.

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
22
پاسخ
به آقای شریعتمداری بگویید که بداخل مردم برود تا ببیند که چه خبر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
3
پاسخ
مخصوصا اون مجری کچله که شکل کارتن الفی است ، ولی کیهان هم خیلی وحدتگرا نیست ها
