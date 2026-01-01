صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت خودرو امروز ۱۱ دی؛ کدام خودرو مونتاژی گران شد؟

قیمت خودرو امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بررسی روند معاملات نشان می‌دهد روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. این روند بیش از آن‌که ناشی از هیجانات کوتاه‌مدت باشد، ریشه در عوامل انباشته و ساختاری دارد.

تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کنار تورم مزمن در اقتصاد، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، تعادل طبیعی بازار را مختل کرده و نوعی فنر قیمتی در بازار خودرو ایجاد کرده است که به‌تدریج در حال باز شدن است.

قیمت خودروهای داخلی

رانا پلاس TU۵P نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V۴ افزایش بهای ۲۳ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.شاهین GL نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، کوییک S رشد بهای ۱۳ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ ۸۰۸ میلیون تومان معامله شود.

 

قیمت خودرو‌های مونتاژی

فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) افزایش بهای ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی ۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد حاضر شود. از طرف دیگر، ون اینرودز نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان ارزان شد تا به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان سقوط کند.

لوکانو L۸ رشد قیمتی ۹۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ معاملاتی ۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، لاماری ایما نسبت به روز گذشته ۸۰ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، چانگان CS۵۵ افت بهای ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.

 

 

