اطلاعیه سپاه درپی شهادت یک بسیجی در لرستان

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد در پیامی تاکید کرد: شهادت مظلومانه این بسیجی جوان نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۳۵
| |
20027 بازدید
|
۵
به گزارش تابناک؛ متن پیام تسلیت سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید امیرحسام خدایاری فرد از نیروهای مدافع امنیت و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر از همرزمان بسیجی اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش درپی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
13
102
پاسخ
بینوا مردم... بیچاره مردم... بی کس مردم ... بی صدا مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
26
83
پاسخ
کارت و مدارک بسیجی بودن او را منتشر کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
75
42
پاسخ
خدا بیامرزند ایشان را که امنیت ما مدیون این فداکاری ها است ولی نمی دانم سن ایشان چقدر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
42
25
پاسخ
خداوند متعال رحمتش کنه انشا الله با شهدای کربلا و شهدای امنیت مخصوصا شهداي مدافع حرم حاج قاسم سلیمانی محشور شود انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
7
10
پاسخ
لعنت بر دشمنان ایران
tabnak.ir/005ezr