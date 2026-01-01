 تکذیب شایعات درگیری در مرزهای غربی کشور

صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۲۳۴
| |
5443 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک؛  هیچ‌گونه درگیری در مرزهای غربی کشور، نه با پژاک و نه با هیچ گروهک دیگری، رخ نداده و وضعیت کاملاً آرام است.

ویدئوهای و اخبار  منتشرشده در برخی کانال‌ها قدیمی و تحریف‌شده است و با هدف ایجاد التهاب و صرفاً برای جذب مخاطب بازنشر می‌شوند. این کانال‌ها فاقد هرگونه مشروعیت خبری هستند.

از مردم درخواست می‌شود اخبار را فقط از رسانه‌ها و منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات این کانال‌ها توجه نکنند.

گزارش خطا
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
25
11
پاسخ
متاسفانه این گروهک تروریستی همیشه آماده ضربه زدن به ملت ایران هستند باید سپاه و ارتش آماده و دست به ماشه باشند تا ریشه تروریسم کردی را از بین ببرند
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
0
پاسخ
انشالله خدا حافظ و نگهدار ایران و ایرانی باشد . لعنت بر همه‌ی دشمنان این سرزمین دشمنان داخلی و خارجی .
