تکذیب شایعات درگیری در مرزهای غربی کشور
هیچگونه درگیری در مرزهای غربی کشور، نه با پژاک و نه با هیچ گروهک دیگری، رخ نداده و وضعیت کاملاً آرام است.
ویدئوهای و اخبار منتشرشده در برخی کانالها قدیمی و تحریفشده است و با هدف ایجاد التهاب و صرفاً برای جذب مخاطب بازنشر میشوند. این کانالها فاقد هرگونه مشروعیت خبری هستند.
از مردم درخواست میشود اخبار را فقط از رسانهها و منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات این کانالها توجه نکنند.
متاسفانه این گروهک تروریستی همیشه آماده ضربه زدن به ملت ایران هستند باید سپاه و ارتش آماده و دست به ماشه باشند تا ریشه تروریسم کردی را از بین ببرند
