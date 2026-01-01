 تکذیب شایعات درگیری در مرزهای غربی کشور

هیچ‌گونه درگیری در مرزهای غربی کشور، نه با پژاک و نه با هیچ گروهک دیگری، رخ نداده و وضعیت کاملاً آرام است.

به گزارش تابناک؛ هیچ‌گونه درگیری در مرزهای غربی کشور، نه با پژاک و نه با هیچ گروهک دیگری، رخ نداده و وضعیت کاملاً آرام است.

ویدئوهای و اخبار منتشرشده در برخی کانال‌ها قدیمی و تحریف‌شده است و با هدف ایجاد التهاب و صرفاً برای جذب مخاطب بازنشر می‌شوند. این کانال‌ها فاقد هرگونه مشروعیت خبری هستند.

از مردم درخواست می‌شود اخبار را فقط از رسانه‌ها و منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات این کانال‌ها توجه نکنند.