اینفوگرافیک: ریال جدید چگونه محاسبه میشود؟
در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی تبادل ارزشی واحد پول ملی جدید پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۳۳| |
1831 بازدید
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
بالای تصویر نوشته شده پس از حذف 4 صفر
پایین تصویر نوشته 3 صفر کم می کنیم.!!!
پایین تصویر نوشته 3 صفر کم می کنیم.!!!
این مسخره بازیا چیه؟؟ کدوم کشوری صفر کم کرده واحد پول کشورشم عوض کرده؟؟
این کار کدوم بچه کارشناسه تو دولت؟؟؟
این کار کدوم بچه کارشناسه تو دولت؟؟؟
باز هم صفرها زیاد است باید کمتر شود اما قبلش تورم باید کنترل شود وگرنه صفرها به خانه بازخواهند گشت چه بسا با فرزندان خود
چیزی که بی ارزش بشه هی بیا هر روز بزکش کن رنگ و لعاب بده.هیچ فایده ای نداره.
واحد پول مملکت مگه ریال نیست پس چرا تومان رو تبدیل به ریال و قران کردید . خوب سه صفر کم می کردید همه سر در می آوردن واحد پولم میشد تومان . اینم یه بدبختی دیگه و باعث تورم میشه ....
آخه این چه مسخره بازی همون ریال رو تبدیل به تومان می کردید که چندتا مزیت داشت اول اینکه همه سر در می آوردن از پول دوم اینکه احتیاجی به چاپ مجدد پول نبود سوم اینکه تورم زا نبود ..... حالا ببین چه بدبختی به بار بیار
درلایحه دولت نام پول جدیدتومان بودوچون الان مردم به اسکناس صدهزارریال میگویند10تومن کارخیلی راحت میشد.ولی در مرحله آخرتصویب درمحلس شمس الدین حسینی (وزیراقتصاداحمدینژاد) واحد جدید را ریال کرد که در تبدیلات روزمره مردم سردرگمی ایجادخواهدکرد.جا دارد قبل انتشار پولهای جدید دولت با لایحه ای فوریتی همان تومان را نام واحدپول جدید کند تا سردرگمی واشتباهات مختلف درمعاملات روزمره مردم ایجادنشود
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟