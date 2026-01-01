صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اینفوگرافیک: ریال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟

در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی تبادل ارزشی واحد پول ملی جدید پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۳۳
| |
1831 بازدید
|
۱۲
اینفوگرافیک: ریال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پول ملی تغییر پول ملی حذف صفر حذف 4 صفر ریال قران واحد پول اینفوگرافیک اینفوتابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
2
پاسخ
بالای تصویر نوشته شده پس از حذف 4 صفر
پایین تصویر نوشته 3 صفر کم می کنیم.!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
4
پاسخ
این مسخره بازیا چیه؟؟ کدوم کشوری صفر کم کرده واحد پول کشورشم عوض کرده؟؟
این کار کدوم بچه کارشناسه تو دولت؟؟؟
جانباز هفتاد درصد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
5
پاسخ
باز هم صفرها زیاد است باید کمتر شود اما قبلش تورم باید کنترل شود وگرنه صفرها به خانه بازخواهند گشت چه بسا با فرزندان خود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
7
پاسخ
چیزی که بی ارزش بشه هی بیا هر روز بزکش کن رنگ و لعاب بده.‌هیچ فایده ای نداره.
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
5
پاسخ
واحد پول مملکت مگه ریال نیست پس چرا تومان رو تبدیل به ریال و قران کردید . خوب سه صفر کم می کردید همه سر در می آوردن واحد پولم میشد تومان . اینم یه بدبختی دیگه و باعث تورم میشه ....
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
4
پاسخ
آخه این چه مسخره بازی همون ریال رو تبدیل به تومان می کردید که چندتا مزیت داشت اول اینکه همه سر در می آوردن از پول دوم اینکه احتیاجی به چاپ مجدد پول نبود سوم اینکه تورم زا نبود ..... حالا ببین چه بدبختی به بار بیار
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
5
پاسخ
درلایحه دولت نام پول جدیدتومان بودوچون الان مردم به اسکناس صدهزارریال میگویند10تومن کارخیلی راحت میشد.ولی در مرحله آخرتصویب درمحلس شمس الدین حسینی (وزیراقتصاداحمدینژاد) واحد جدید را ریال کرد که در تبدیلات روزمره مردم سردرگمی ایجادخواهدکرد.جا دارد قبل انتشار پولهای جدید دولت با لایحه ای فوریتی همان تومان را نام واحدپول جدید کند تا سردرگمی واشتباهات مختلف درمعاملات روزمره مردم ایجادنشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
4
پاسخ
مگه مجبورید. خوب یک اسم جدید بزارید تا مردم قاطی نکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
0
پاسخ
البته فراموش نکنید واحد الان هم ریاله و 4 صفر کم می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
2
پاسخ
با یک نام واحد پولی جدید میشه از شر همه اینها راحت شد. واقعا فکر نکردید چه مصیبتی میشه این همه دردسر؟
