ذخیره سد زاینده‌رود پس از بارش‌های اخیر چقدر شد؟

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت کنونی سد زاینده‌رود گفت: حجم آب ذخیره‌شده در این سد به ۱۰۹ میلیون مترمکعب رسیده که معادل تنها ۸ درصد ظرفیت آن است.
۴
ذخیره سد زاینده‌رود پس از بارش‌های اخیر چقدر شد؟

به گزارش تابناک، منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آخرین آمار از وضعیت سد زاینده‌رود اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره سد زاینده‌رود حدود ۱۰۹ میلیون مترمکعب است و میزان ورودی آب به سد ۶.۴ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده؛ این در حالی است که میانگین خروجی سد نیز حدود ۱۰.۶ مترمکعب بر ثانیه است.

وی افزود: با وجود بارش‌های اخیر در سطح حوضه آبریز زاینده‌رود، هنوز اثر قابل توجهی از این بارش‌ها بر افزایش ذخیره آب سد مشاهده نمی‌شود، چرا که عمده بارش‌ها به‌صورت برف بوده و فعلاً در ارتفاعات ذخیره شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تأثیر واقعی بارش‌های برفی بر ورودی سد زاینده‌رود وابسته به افزایش دما و ذوب تدریجی برف‌هاست و پیش‌بینی می‌شود وضعیت ورودی‌ها و ذخیره سد تا بهمن‌ماه به‌تدریج مشخص‌تر شود.

شیشه‌فروش با تأکید بر شرایط شکننده منابع آبی استان تصریح کرد: با توجه به پایین بودن حجم ذخیره سد و تفاوت میان میزان ورودی و خروجی، مدیریت مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعتی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است شهروندان و بهره‌برداران با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از هرگونه برداشت غیرضروری، به پایداری منابع آب استان کمک کنند، چرا که وضعیت فعلی سد زاینده‌رود نشان‌دهنده استمرار تنش آبی در استان اصفهان است.

اصفهان زاینده رود سد زاینده رود ذخیره سد بارندگی برف بارش برف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
4
پاسخ
خوش به حال مردم یزد و قم و کرمان ، زاینده بیست ساله در اصفهان جاری نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
1
پاسخ
بابا خروجیش نوشته از ورودیش بیشتره، چطوریه انوقت، از کجا ذخیره شود ؟
امر
|
Belgium
|
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
0
پاسخ
الکی نگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
2
پاسخ
الان که نمیشه اظهار نظر کرد باید برف ها آب بسه بعد بیاد پشت سد اونم آواخر زمستان یا اوایل بهار اتفاق میفته
