ستاره تراکتور در فکر بازگشت به پرسپولیس!
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، شاید باور نکنید اما آینده دانیال اسماعیلیفر در تراکتور به انتخاب پرسپولیس برای جانشینی سرژ اوریه بستگی دارد!
اگر انتقال خواجهاکبر علیجانوف به پرسپولیس در همین پنجره زمستانی نهایی شود، دانیال اسماعیلیفر در نیمفصل قراردادش را با تراکتور تمدید میکند، اما اگر به هر دلیلی پرسپولیس در جذب مدافع راست تیم ملی ازبکستان ناکام بماند، آنوقت دانیال در زمستان زیر بار تمدید نمیرود تا در پایان فصل به پرسپولیس برگردد.
به محض اینکه قرارداد علیجانوف در روزهای آینده با پرسپولیس رسمی شود، با مسدود شدن مسیر برگشتن به تهران، احتمالا دانیال با تبریزیها تمدید خواهد کرد و با تیم اسکوچیچ ادامه میدهد.
این در شرایطیست که در هفتههای اخیر درباره شرایط دانیال در ترکیب تراکتور و کمتر بازیکردنهایش علامتسوالهایی در اذهان هواداران تراکتور بوجود آمده بود و این شاید پاسخ یکی از جنجالیترین ابهامات نقل و انتقالات فوتبال ایران باشد.