صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ستاره تراکتور در فکر بازگشت به پرسپولیس!

دانیال اسماعیلی‌فر نسبت به حضور دوباره در پرسپولیس بی‌میل نیست.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۲۱
| |
1853 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، شاید باور نکنید اما آینده دانیال اسماعیلی‌فر در تراکتور به انتخاب پرسپولیس برای جانشینی سرژ اوریه بستگی دارد!

اگر انتقال خواجه‌اکبر علی‌جانوف به پرسپولیس در همین پنجره زمستانی نهایی شود، دانیال اسماعیلی‌فر در نیم‌فصل قراردادش را با تراکتور تمدید می‌کند، اما اگر به هر دلیلی پرسپولیس در جذب مدافع راست تیم ملی ازبکستان ناکام بماند، آن‌وقت دانیال در زمستان زیر بار تمدید نمی‌رود تا در پایان فصل به پرسپولیس برگردد.

به محض اینکه قرارداد علی‌جانوف در روزهای آینده با پرسپولیس رسمی شود، با مسدود شدن مسیر برگشتن به تهران، احتمالا دانیال با تبریزی‌ها تمدید خواهد کرد و با تیم اسکوچیچ ادامه می‌دهد.

این در شرایطی‌ست که در هفته‌های اخیر درباره شرایط دانیال در ترکیب تراکتور و کمتر بازی‌کردن‌هایش علامت‌سوال‌هایی در اذهان هواداران تراکتور بوجود آمده بود و این شاید پاسخ یکی از جنجالی‌ترین ابهامات نقل و انتقالات فوتبال ایران باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تراکتور دانیال اسماعیلی فر بازیکن فوتبال پرسپولیس
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانیال اسماعیلی‌فر ۲ساله به پرسپولیس پیوست
احتمال جدایی سه ستاره پرسپولیس
اولین گزینه خرید یحیی و پرسپولیس به سپاهان پیوست!
ردپای شرکت جنجالی در انتقال دانیال اسماعیلی‌فر به پرسپولیس!
دانیال اسماعیلی‌فر در آستانه بازی سپاهان محروم شد!
دانیال اسماعیلی‌فر در یکقدمی پرسپولیس
دانیال اسماعیلی‌فر درآستانه قرارداد با پرسپولیس
اولین عکس دانیال اسماعیلی‌فر با پیراهن پرسپولیس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005ezd
tabnak.ir/005ezd