نقش منفی بانک‌ها در افزایش نقدینگی و تورم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار خود با مدیران بانکی استان تهران تصریح کرد: در دولت، مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها جایی ندارد.