نقش منفی بانکها در افزایش نقدینگی و تورم
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به دیدار خود با مدیران بانکی استان تهران تصریح کرد: در دولت، مماشات و تساهل با بیانضباطی بانکها جایی ندارد.
به گزارش تانباک، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دیروز در جمع مدیران بانکی استان تهران بر عزم راسخ دولت و رئیس جمهور پزشکیان بر برخورد با نقش منفی بانکها در افزایش نقدینگی و تورم تأکید کردم.
در دولت مماشات و تساهل با بی انضباطی بانکها جایی ندارد.
حمایت از تولیدکننده و کارآفرینان که رزمندگان جنگ اقتصادی اند وظیفه همه ما است.»
