بازاریان اصفهان: بازار جای عرض اندام معاندین نیست

بازاریان اصفهان در بیانیه‌ای ضمن امضای میثاق نامه‌ای در تبعیت از رهبر انقلاب اعلام کردند:  بازار دیرپای اصفهان مصمم‌تر و استوارتر از این است که در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان امنیت و آرامش ملت و بازاریان را هدف قرار داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۱۰
| |
3306 بازدید

بازاریان اصفهان: بازار جای عرض اندام معاندین نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس از اصفهان، تجار و اصناف و بازاریان استان اصفهان در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی امشب بیانیه‌ای منتشر کرند، متن بیانیه بدین شرح است:

به استحضار ملت عزیز ایران اسلامی می‌رساند ما اصناف و بازاریان اصفهان ضمن اعلام برائت از استکبار جهانی و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای حمایت از ملت و دولت اعلام می‌داریم: باتوجه‌به اینکه بیشترین آسیب‌های نوسانات ارزی و هیجانات اقتصادی در شرایط موجود کشور متوجه بازاریان و اصناف بوده و امنیت اقتصادی بازار و معیشت عمومی آحاد مردم را هدف قرار داده است. در همین راستا اعضای اتحادیه‌ها و بازاریان اصفهان از قوای سه‌گانه انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

 امروز میدان جنگ در عرصه اقتصاد، تجارت و بازار است و بدون شک بی‌ثباتی اقتصاد یعنی تهدید کسب‌وکارها، سفره‌ها و معیشت عمومی اما در مسیر این مطالبه به حق موضوعی که باید رساتر و شفاف‌تر بیان گردد اینکه همراهی با جریانات سو و معاند در بین بازار و بازاریان اصفهان جایی برای حضور و عرض‌اندام ندارد. بازار دیرپای اصفهان مصمم‌تر و استوارتر از این است که در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان امنیت و آرامش ملت و بازاریان را هدف قرار داده‌اند.

در پایان امید آنکه رؤسا و ارکان قوای سه‌گانه نیز در تبعیت کامل از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی و در راستای واگذاری امور مردم به خود مردم با تدابیر و تصمیمات داهیانه در میدان خطیر و شرایط بحرانی موجود اقتصاد نیز بتوانند تهدیدها را رفع و امنیت و آرامش را برای اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران تأمین و برقرار سازند.

اصفهان بازاریان تجمع اعتراضات بیانیه معاندین
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
