تزریق ۸۷۷ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری

وزیر نفت از تزریق ۸۷۷ میلیون مترمکعب گاز سبک به شبکه خبر داد و گفت: با وجود برودت هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، شبکه گاز کشور با مدیریت تخصصی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت ملی گاز ایران پایدار نگه داشته شده است.

به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از شانا، محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) در جریان بازدید از دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط جوی کشور و اقدامات انجام‌شده برای تأمین پایدار گاز در این شرایط اظهار کرد: روزهایی که در حال گذراندن آن هستیم، با برودت بالای هوا، همراه است و هموطنان ما در بخش‌های مختلف کشور، کاهش دمای قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه می‌کنند.

وی با بیان اینکه معنای این کاهش دما برای همکاران ما در حوزه تأمین سوخت، چه در بخش گاز طبیعی و چه در بخش گاز مایع (برای صنایع و نیروگاه‌ها)، این است که باید حجم بیشتری از گاز را برای تحویل به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مدیریت و هدایت کنند. ادامه داد: طبیعتاً این موضوع به این معناست که گاز کمتری به نیروگاه‌ها و صنایع عمده تحویل داده می‌شود تا بتوانیم در مجموع، پایداری شبکه گاز کشور را حفظ کنیم.

تزریق ۸۷۷ میلیون مترمکعب گاز سبک به شبکه سراسری

وزیر نفت با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت گاز تصریح کرد: پایداری شبکه گاز نتیجه زحمتی است که همکاران ما در مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران متحمل می‌شوند؛ مجموعه‌ای که امشب توفیق داشتم از نزدیک در خدمت آن‌ها باشم. این عزیزان شبکه را به‌خوبی مدیریت کرده‌اند. امروز مقدار تزریق گاز سبک به شبکه به ۸۷۷ میلیون مترمکعب در روز رسید که عدد بسیار بالایی است.

پاک‌نژاد ادامه داد: این گاز در بخش بالادست از سوی شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود که در این حوزه نیز شاهد افزایش تولید گاز بوده‌ایم، این گاز پس از پالایش، در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گرفته و پس از فرآورش به‌صورت گاز سبک و شیرین به شبکه تزریق شده است.

وی با اشاره به افزایش ذخیره‌سازی گاز نسبت به پارسال گفت: در بخش ذخیره‌سازی گاز در مخازن سراجه و شوریجه نیز رکورد جدیدی ثبت شده و حجم انباشته گاز نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ این موضوع سبب می‌شود میزان برداشت یا به‌عبارتی بازتولید گاز از این مخازن در سال جاری، به‌ویژه در مخزن شوریجه، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد.

با مصرف بهینه به پایداری تأمین انرژی کمک کنیم

وزیر نفت با تأکید بر اینکه اولویت ما در گازرسانی، تأمین کامل بخش خانگی و تجاری گفت: خط قرمز ما، تأمین گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء است. از همین‌جا از هموطنان عزیز درخواست می‌کنم که با بهینه مصرف کردن گاز، ما را همراهی کنند. منظور از مصرف بهینه، کم‌مصرف کردن نیست؛ بلکه استفاده درست و منطقی است. به‌راحتی می‌توان در فضای منازل دمای آسایش و همان دمای توصیه‌شده را حفظ کرد و حتی‌الامکان استفاده از سیستم‌های گرمایشی را به فضاهای محدودتری اختصاص داد.

پاک‌نژاد افزود: با اجرای چند راهکار ساده، می‌توان در این روزهای سخت که همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای حفظ پایداری شبکه هستند، کمک هرچند مختصری به آن‌ها کرد تا این روزهای سرد را نیز ان‌شاالله بدون مشکل پشت سر بگذاریم و شاهد قطع گاز نباشیم؛ موضوعی که ان‌شاالله رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به دشواری‌های مدیریت شبکه گاز گفت: برای تأمین گاز، همکاران ما در دیسپچینگ، روزها و شب‌های بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند؛ سختی‌هایی که کمتر کسی متوجه آن می‌شود. در این فضا، ارتباط مستمر با بخش‌های مختلف کشور، مدیران ستادی و مدیران عملیاتی برقرار است و همه همکاران شرکت ملی گاز ایران با هوشیاری کامل، شبکه را به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌کنند.

پایداری شبکه گاز؛ نتیجه هنر و تخصص کارکنان صنعت نفت

وزیر نفت تصریح کرد: این به آن معنا نیست که حجم گاز کشور بسیار بالاست و مشکلی نداریم، بلکه شبکه به‌صورت تخصصی مدیریت می‌شود تا پایداری آن حفظ شود. با وجود کاهش فشار گاز در برخی مناطق، خوشبختانه هیچ‌یک از این موارد به قطع گاز منجر نشد و این نتیجه تخصص و تلاش همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران است.

پاک‌نژاد در پایان تأکید کرد: همراهی هموطنان عزیز در این روزها و شب‌های سرد، نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه گاز کشور ایفا می‌کند.