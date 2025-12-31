قتل یک جوان پس از ایجاد مزاحمت برای یک بانو
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گزارش مرگ پسر جوانی در یکی از بیمارستانهای شهرری، پروندهای جنایی را پیشروی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داد. بررسیها نشان داد این جوان ساعاتی پیش از انتقال به بیمارستان، در جریان یک درگیری در پارکی در محدوده شهرری هدف ضربه چاقو قرار گرفته و بهرغم تلاش کادر درمان، جان خود را از دست داده است.
تحقیقات تخصصی پلیس منجر به شناسایی و دستگیری عامل این درگیری مرگبار شد. متهم در بازجوییها به وارد کردن ضربه چاقو اعتراف کرد و مدعی شد تصور نمیکرده این درگیری به مرگ طرف مقابل منجر شود. جسد مقتول برای معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده و متهم برای ادامه روند قضایی در اختیار پلیس قرار دارد. تحقیقات درباره ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد.
گفتوگو با متهم
- چه شد که با مقتول درگیر شدی؟
- با چند نفر از دوستانم توی پارک نشسته بودیم. مزاحم یک زن شدیم که مقتول ما رو دید و شروع کرد اعتراض کردن. مزاحمتی که برای زن جوان داشتم رنگ خون گرفت.
- بعدش چه اتفاقی افتاد؟
- بین ما مشاجره لفظی پیش اومد، ولی مردم وساطت کردن و دعوا خوابید. مقتول رفت خونهش.
- پس چرا دوباره قرار درگیری گذاشتید؟
از طریق یکی از دوستان مشترک، شمارهش رو پیدا کردم. با هم تلفنی فحاشی کردیم و قرار گذاشتیم دوباره همدیگه رو ببینیم.
- روز حادثه چه شد؟
هر دومون به پارک اومدیم. درگیری شدید شد. من چاقو همراهم بود، توی دعوا یه ضربه زدم و فرار کردم.
-میدانستی ضربه مرگبار بوده است؟
- نه، فکر میکردم زنده میماند؛ به همین دلیل نه از تهران خارج شدم و نه مخفی شدم.
- کی فهمیدی که او فوت کرده؟
- روز دستگیری. همون موقع فهمیدم یه نفر رو به قتل رسوندم.
- الان چه احساسی داری؟
- خیلی پشیمونم… کاش اون روز اصلاً درگیر نمیشدم.