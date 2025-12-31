جزئیات خروج نیروهای اماراتی از یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع اختصاصی به شبکه ماهواره‌ای یمن گفتند که نیروهای اماراتی خروج از فرودگاه بین‌المللی الریان در المکلا را آغاز کرده‌اند.

این منابع گزارش دادند که ۴ فروند هواپیمای باری نظامی با صدها سرباز اماراتی و تجهیزات سنگین از فرودگاه المکلا برخاست.

منابع مذکور اشاره کردند که که هدف این اقدام، سازماندهی استقرار نظامی امارات و مدیریت امکانات حیاتی تحت پوشش ائتلاف است.

برخی منابع میدانی گزارش دادند که افسران اماراتی پیش از خروج از المکلا، مقادیر زیادی پرونده و مدارک مهم مرتبط با فعالیت های خود در استان حضرموت یمن را آتش زدند.

روز گذشته شورای ریاستی یمن وابسته به عربستان توافق دفاع مشترک با امارات را لغو کرده و از این کشور خواستار خروج از یمن شد.