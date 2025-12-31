«دمبله» آخرین برنده جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا شد

مسوولان فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) توافقنامه‌ای با شورای ورزش دبی به امضا رساندند که طی آن مراسم جدیدی در سال ۲۰۲۶ برگزار خواهند کرد و با این شرایط پرونده مراسم بهترین‌های سال (THE BEST) برای همیشه بسته خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، با نظر اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال قرار است مراسم برترین‌های سال به شکلی جدید برگزار شود. این مراسم به تنها مراسم رسمی فیفا برای تجلیل از برترین‌های فوتبال جهان در داخل و خارج از زمین، تبدیل خواهد شد.

آخرین برنده جایزه مرد سال فیفا

با این شرایط عثمان دمبله (مهاجم ۲۸ ساله پاری‌سن‌ژرمن و تیم ملی فرانسه) آخرین برنده جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا باقی خواهد ماند. مهمتر از همه، فیفا مشارکت جدیدی را با دبی امضاء کرد که این یک تحول مهم برای فوتبال به شمار می‌رود و نشان دهنده تمایل آنها برای تغییر است. این موضوع در ادامه سیاست‌های اینفانتینو با تمرکز بر درآمدزایی است.