مشارکت پتروشیمیها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از شانا، محسن پاکنژاد امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) پس از نشست هماندیشی با فعالان صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز فرصت بسیار خوبی بود تا با فعالان حوزه پتروشیمی دیدار کنیم. این صنعت بهعنوان یک پیشران اقتصادی نقش مؤثری در تأمین ارز کشور، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش دارد. بنابراین ضروری است مسائل و مشکلات آنان در چارچوب نهاد تنظیمگر، یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیرمجموعه وزارت نفت، بررسی و برای حل آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه امروز فرصتی فراهم شد تا دغدغهها و چالشهای فعالان صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه، حضور در بازارهای جهانی، تولید محصولات متنوع و تکمیل زنجیره ارزش را بشنویم، اظهار کرد: بخشی از این مسائل در داخل وزارت نفت قابل بررسی و حل است و همکاران من در نشست حضور داشتند. قرار شد برای پیگیری این موضوعات، کارگروه مشترکی تشکیل و اقدامات لازم در قالب آن دنبال شود.
وزیر نفت تصریح کرد: افزون بر این، بخشی از مشکلات خارج از مجموعه وزارت نفت قرار دارد که پس از جمعبندی در کارگروه مشترک، بهعنوان خروجی، در بدنه دولت و سایر دستگاهها پیگیری میشود. ما مسائل و مشکلات فعالان صنعت پتروشیمی را دنبال میکنیم تا انشاءالله به نتیجه برسد.
قیمت و تأمین خوراک؛ دغدغه فعالان پتروشیمی
پاکنژاد درباره موضوع خوراک پتروشیمیها توصیح داد: مسائلی که فعالان صنعت مطرح میکنند، مانند قیمت خوراک، اگر زودتر تعیین تکلیف شود، کمک قابل توجهی خواهد کرد. تأمین خوراک از نظر قیمت و میزان اهمیت دارد و بخشی از آن نیز به ناترازی انرژی بازمیگردد. بنابراین ناچار به اعمال محدودیت یا مدیریت انرژی در ایام سرد سال هستیم. این موضوع بهطور طبیعی بر میانگین استفاده از ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاری در این حوزه تأثیر میگذارد و تا زمانی که ناترازی حل نشود، راهی جز این نداریم.
وی یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی را مشارکت پتروشیمیها در توسعه میادین گازی دانست و گفت: حضور پتروشیمیها در سرمایهگذاری توسعه میادین گازی میتواند تأمین خوراک آنها را تسهیل کند که خوشبختانه این اقدام مورد استقبال قرار گرفته و ظرفیتهای قانونی مناسبی نیز در این زمینه وجود دارد.
وزیر نفت درباره قیمت خوراک نیز گفت: در بخش قیمت، عزیزان ما دغدغههایی دارند و نگرانیهایی درباره فرمول قیمت مطرح شده است. قرار شد فرمول در نشستهای کارشناسی بررسی شود.
اتکا به رانت قیمتی بهتنهایی قابل دفاع نیست
پاکنژاد تأکید کرد: در نشست نیز گفتم که سودآوری صنعت پتروشیمی نباید صرفاً بر پایه رانت قیمتی خوراک باشد. همراهی و حمایت ما باید بهگونهای باشد که فعالان این صنعت بتوانند حضور مؤثر در بازارهای جهانی داشته باشند، اما اتکا تنها به رانت قیمتی اقدامی قابل دفاع نیست. قرار شد همفکری و هماندیشی ادامه یابد تا راهکارهای مناسب برای این موضوع پیدا شود.
وی درباره آخرین وضعیت تولید گاز توضیح داد: امسال در بخش بالادست، افزایش قابلتوجهی در تولید گاز خام داشتیم. بخشی از این افزایش مربوط به میدانهای گازی خشکی مانند خارتنگ و توس است که ظرف هفته آینده حدود ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت جدید ایجاد میکند و امکان افزایش تولید گاز را فراهم میکند.
وزیر نفت تصریح کرد: بخش دیگر از افزایش تولید مربوط به حوزه دریاست و حفاریهای درونمیدانی نیز خوشبختانه به نتیجه رسیده و بخش قابل توجهی از ظرفیت جدید در حال اضافه شدن است. این میزان اگرچه اندک است، اما میتواند تا حدودی به رفع ناترازی انرژی که این روزها با آن مواجه هستیم کمک کند.