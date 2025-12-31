صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تمدید فعالیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال

آیین نامه شفافیت مالی و انضباطی باشگاه ها در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصویب و فعالیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال تمدید شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۵۴
| |
1314 بازدید

تمدید فعالیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال

به گزارش تابناک، سی‌وسومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) برگزار شد. این مجمع با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه به صورت برخط آغاز شد.

همچنین شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش نیز در سالن برگزاری مجمع حضور داشت. نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت آنلاین در مجمع حضور یافتند.

در این مجمع آیین نامه شفافیت مالی و انضباطی باشگاه ها با ۷۰ رای تصویب شد. از این آیین نامه به عنوان دستاوردی در فدراسیون فوتبال از طریق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای و وزارت ورزش و جوانان یاد شد. 

همچنین اعضای این مجمع در پایان با ۷۸ رای به تمدید فعالیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رای دادند.

قرارداد ۳.۵ میلیون یورویی با صدا و سیما

وحید فدایی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال، در تشریح این گزارش اعلام کرد: در دو سال گذشته قراردادی با سازمان صدا و سیما در خصوص حق پخش و حق سیگنال مسابقات به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در صورت‌های مالی فدراسیون ثبت شده است. همچنین در بخش زیرساخت‌های داوری، ۶ دستگاه کمک‌داور ویدئویی (VAR) با برند EVS به مبلغ ۳ میلیون یورو خریداری شده که این هزینه‌ها به‌طور کامل از محل کمک‌های فیفا تأمین و تسویه شده است.

فدایی با اشاره به موضوع شستا تأکید کرد: با توجه به حساسیت هیئت‌رئیسه و دستورات رئیس فدراسیون، این موضوع به‌طور کامل حل‌وفصل شده و اسناد فدراسیون مجدداً ثبت و ضبط شده است.

وی همچنین از انعقاد قراردادهای مهم اسپانسری خبر داد و گفت: قرارداد اسپانسری به مدت سه سال منعقد شده و تمامی بدهی‌ها و پرونده‌های مالیاتی فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل پرداخت و تسویه شده است.

