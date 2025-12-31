سفیر جدید ایران در لبنان به زودی اعزام خواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روند اداری معمول پذیرش سفیر جدید ایران در لبنان نهایی شده و سفیر جدید به زودی به محل مأموریت خود اعزام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۵۲| |
2025 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد روابط ایران-لبنان و ادعای مطرحشده مبنی بر توقف روند پذیرش سفیر ایران در بیروت گفت: همانطور که قبلاً هم عرض شده است، این موضوع صحت ندارد. روابط عادی دیپلماتیک بین ایران و لبنان کمافیالسابق برقرار است؛ روند اداری معمول پذیرش سفیر جدید ایران در لبنان نهایی شده و سفیر جدید به زودی عازم محل مأموریت خواهد شد. سفیر جدید لبنان در ایران نیز همین امروز استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه میکند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟