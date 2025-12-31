سفیر جدید ایران در لبنان به زودی اعزام خواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد روابط ایران-لبنان و ادعای مطرح‌شده مبنی بر توقف روند پذیرش سفیر ایران در بیروت گفت: همانطور که قبلاً هم عرض شده است، این موضوع صحت ندارد. روابط عادی دیپلماتیک بین ایران و لبنان کمافی‌السابق برقرار است؛ روند اداری معمول پذیرش سفیر جدید ایران در لبنان نهایی شده و سفیر جدید به زودی عازم محل مأموریت خواهد شد. سفیر جدید لبنان در ایران نیز همین امروز استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه می‌کند.