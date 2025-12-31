پزشکیان: خود را موظف می دانیم که مشکلات را حل کنیم

با روند نوسانات ارزی و مشکلاتی که در باار ایجاد شد نیز مستقیماً مواجه بودیم. شخصاً جلساتی برگزار کردم و تمام دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود را مطرح کردیم.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آیین افتتاح طرح‌های اقتصادی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این جریان‌ها، علاوه بر اینکه وزرا و مسئولان ما درگیر بودند، با روند نوسانات ارزی و مشکلاتی که در باار ایجاد شد نیز مستقیماً مواجه بودیم. شخصاً جلساتی برگزار کردم و تمام دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود را مطرح کردیم. امروز هم در جلسه دولت، رئیس اتاق بازرگانی و فراهانی حضور داشتند. علاوه بر جلسات جداگانه‌ای که با کل اتاق بازرگانی برگزار کردیم، امروز نیز نمایندگان آن‌ها را به هیات دولت دعوت کردیم.

گزیده‌ای از سخنان رئیس جمهور در ادامه می آید:

ما خود را موظف می‌دانیم که مشکلات موجود را حل کنیم و معتقدیم باید با هم بنشینیم و مسائل برطرف کنیم.

در رابطه با سامانه‌ها، این موضوع دیروز مطرح شد و امروز نیز دوباره به آن اشاره شد. البته در حال کار روی آن هستیم. در حال حاضر وزیر ارتباطات، هاشمی، با اولویت حوزه تجارت در حال پیگیری و سامان‌دهی این سامانه‌ها هستند و با همکاری اتاق بازرگانی روی این موضوع کار می‌شود.

هدف این است که یک درگاه واحد وجود داشته باشد تا فعالان اقتصادی هر روز با مراجعات متعدد دستگاه‌های مختلف مواجه نشوند؛ اینکه یک روز بهداشت، روز دیگر تعزیرات، سپس استاندارد، بازرسی یا حتی دادگاه مراجعه کند، باعث سردرگمی مردم می‌شود. باید بر اساس یک استاندارد مشخص عمل کنیم و این روند را سامان بدهیم.

در خصوص وضعیت بانک نیز، امروز در جلسه دولت که همتی معرفی شدند،

لازم می‌دانم توضیح بدهم که برخی نمایندگان نگرانی‌هایی داشتند و تصور می‌کردند تقابلی در این زمینه وجود دارد. در حالی که حدود یک تا دو هفته است فرزین، به دلیل فشارهای زیادی که بر ایشان وارد شده بود، اصرار داشتند که دیگر نمی‌توانند ادامه دهند. به هر حال، چه صحبت‌هایی که به‌حق یا ناحق مطرح شد، فشار زیادی وجود داشت و شرایط سخت بود. ما هم گفتیم صبر کنیم تا فردی معرفی شود که بتوانیم این مسیر و روند را با او ادامه دهیم.