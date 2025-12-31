تکذیب کشته شدن یک نفر در حمله به فرمانداری فسا

به گزارش تابناک، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخبار منتشره از کشته شدن یک نفر در تجمع امروز صبح در جلوی فرمانداری شهرستان فسا بی اساس است.

وی ادامه داد: با توجه به حمله به فرمانداری و شکستن درب آن ولی صحنه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی مدیریت شد و هیچ شخصی در این درگیری کشته نشده است.

این منبع آگاه تصریح کرد: اوضاع شهر فسا هم اکنون آرام است.