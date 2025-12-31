صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»

سپاهان و استقلال پنجشنبه در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم می‌روند تا پرونده مسابقات نیم فصل نخست بسته شود. دیداری که اهالی فوتبال با اتفاقی عجیب به استقبال آن رفتند؛ دیروز شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه بازی به دلیل برودت هوا، بدون تماشاگر برگزار خواهد شد!
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»

مهدی تاج در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال از برگزاری بازی سپاهان و استقلال با حضور تماشاگران خبر داد و اعلام کرد: «فردا در اصفهان یک مسابقه فوتبال هست که فکر می‌کنم ۶۰-۵۰ هزار تماشاگر خواهد داشت. این یک پدیده خاص است.» البته در حالی که ۲۴ ساعت به شروع بازی، خبری از فعال شدن سامانه بلیت فروشی این دیدار نیست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فوتبال ایران از جهات مختلفی یخ زده است! ارتباطی هم به فصول سال و فرا رسیدن سرما ندارد. فوتبالی که از ابعادی چون مدیریت، زیرساخت، فرهنگ هواداری و اقتصاد، مدت‌هاست پیشرفت محسوس و معناداری ندارد و دچار یخ‌زدگی شده است.

در این میان به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر مورد دیگری دچار یخ‌زدگی شده، مربوط به شفافیت و پاسخگویی در ارکان مختلف فدراسیون فوتبال است. آخرین نمونه این مهم، به شایعه عجیبی بازمی‌گردد که دیروز منتشر شد. خبری که در فضای مجازی و حتی رسانه‌های رسمی هم انتشار یافت و در حالی که اهالی فوتبال به خصوص هواداران دو تیم استقلال و سپاهان در انتظار تأیید یا تکذیب آن از سوی مسئولان مربوطه در سازمان لیگ بودند، چنین اتفاقی رخ نداد.

ماجرا به سه‌شنبه و ساعاتی بعد از اعلام تعطیلی شهر تهران و تعدادی دیگر از شهرهای کشور بازمی‌گردد. کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران اعلام کرد: «این تصمیم به‌علت برودت هوا و در راستای تأمین انرژی اتخاذ شده است.» پس از آن، خبری که منبعی رسمی نداشت در سطح گسترده منتشر شد مبنی بر اینکه دیدار حساس سپاهان و استقلال هم به دلیل برودت هوا(!)، بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

نکته حائز اهمیت اینکه هیچکدام از مسئولان مرتبط با این دیدار و برگزاری آن، واکنشی به این موضوع نداشتند. سازمان لیگ از یکسو و از سوی دیگر باشگاه‌هایی که دست به بیانیه و اطلاعیه نوشتن‌شان حسابی خوب است و به هر مسئله ریز و درشتی واکنش نشان می‌دهند، در این خصوص اظهارنظری نداشتند تا ابهامات باقی بماند. در این شرایط مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اظهارنظری داشت که بر اساس آن روی شایعه قبلی خط بطلان کشیده شد. تاج در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال از برگزاری این بازی با حضور تماشاگران خبر داد و اعلام کرد: «فردا در اصفهان یک مسابقه فوتبال هست که فکر می‌کنم ۶۰-۵۰ هزار تماشاگر خواهد داشت. این یک پدیده خاص است.»

شاید اینطور به نظر بیاید که رئیس فدراسیون فوتبال، با اظهارنظر صریح درباره بازی فردا (پنجشنبه)، تکلیف همه را مشخص کرده است، اما واقعیت اینطور نیست؛ چرا که هنوز امکان خرید بلیت دیدار سپاهان - استقلال در سامانه بلیت فروشی وجود ندارد. در حالی که حدود ۲۴ ساعت تا به صدا در آمدن سوت شروع بازی، زمان باقی، اما همچنان وبسایت بلیت فروشی این بازی آغاز به کار نکرده است! بدین ترتیب همچنان ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه در نهایت برای این دیدار و حضور تماشاگران چه تصمیمی اتخاذ می‌شود. گرچه  به نظر می‌رسد در نهایت سامانه مربوطه برای بلیت فروشی فعال شود، اما اینکه چرا تا یک روز قبل از بازی امکان خرید بلیت وجود نداشته، سؤالی است که مسئولان باید به آن پاسخ دهند.

گفتنی است، سپاهان و استقلال در دیداری معوق از هفته دهم مسابقات لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ فردا در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم می‌روند. دیداری که با قضاوت وحید کاظمی برگزار خواهد شد تا پرونده نیم فصل نخست لیگ برتر بیست و پنجم بسته شود. لیگ برتر فصل جاری در حالی به نیمه می‌رسد که حواشی و جنجالی زیادی را پشت سرگذاشت و حالا آخرین بازی آن هم از این مسئله بی‌نصیب نماند. هر چند ماجرای بدون تماشاگر بودن این دیدار و تکذیب آن توسط مهدی تاج، مربوط به قبل از بازی است و بعید نیست همانند بسیاری از بازی‌های این فصل، در جریان بازی و بعد از آن، شاهد حواشی و جنجال‌های دیگری هم در فوتبال‌مان باشیم.

