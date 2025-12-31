صفحه خبر لوگوبالا تابناک
«تقی نجفی» سرپرست بانکداری شرکتی و تجاری بانک شهر شد

با صدور حکمی از سوی دکتر احمدی مدیرعامل بانک شهر؛ «تقی نجفی» به عنوان سرپرست مدیریت امور بانکداری شرکتی و تجاری این بانک منصوب شد.
«تقی نجفی» سرپرست بانکداری شرکتی و تجاری بانک شهر شد
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در حکم دکتر سیدمحمدمهدی احمدی خطاب به تقی نجفی آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مدیریت امور بانکداری شرکتی و تجاری» بانک شهر منصوب می شوید.
 
انتظار دارد با توکل به خداوند متعال و بهره برداری بهینه از توان علمی و تخصصی خود و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و صرفه و صلاح بانک شهر از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای انجام ماموریت های محوله استفاده نموده و در راستای تحقق اهداف مصوب ابلاغی و رعایت اصول امانتداری، صداقت، وفاداری سازمانی و اجرای دقیق مصوبات هیات مدیره تلاش و مجاهدت لازم را معمول فرمایید.
 
توفیق روزافزون جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف عالیه بانک شهر، از درگاه ایزد منان خواهانم.
