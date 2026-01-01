صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سفر همیشه آن‌طور که تصور می‌کنیم رؤیایی و لذت‌بخش نیست. گاهی تفاوت بین انتظارات ما و واقعیت مقصد، باعث بروز آنچه به «سندرم مسافر» شناخته می‌شود، می‌گردد. این اختلال روانی موقت از تضاد بین تصویر ذهنی مسافر و تجربه واقعی سفر ناشی می‌شود و می‌تواند تعادل روانی او را مختل کند.
 به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ سفر همیشه آن‌طور که تصور می‌کنیم رؤیایی و لذت‌بخش نیست. گاهی تفاوت بین انتظارات ما و واقعیت مقصد، باعث بروز آنچه به «سندرم مسافر» شناخته می‌شود، می‌گردد. این اختلال روانی موقت از تضاد بین تصویر ذهنی مسافر و تجربه واقعی سفر ناشی می‌شود و می‌تواند تعادل روانی او را مختل کند.

نخستین بار این پدیده در دهه ۱۹۸۰ در پاریس با مواجهه گردشگران ژاپنی با شهری متفاوت از آنچه در ذهن داشتند، ثبت شد. تجربه آن‌ها نشان داد حتی سفرهای جذاب و پرهیجان می‌توانند واکنش‌های روانی غیرمنتظره‌ای ایجاد کنند.

سندرم مسافر در قالب‌های مختلف می تواند ظاهر شود چند نمونه از این سندرم ها میتوان به سندرم پاریس، زمانی که تصویر رمانتیک شهر با واقعیت آن تضاد پیدا می‌کند. ویا سندرم هند، که مسافران را در مواجهه با تضادهای فقر و زیبایی فرهنگی دچار سردرگمی می‌کند. و حتی به سندرم استندال، که سرگیجه و اضطراب ناشی از مواجهه با شکوه هنر و معماری را توصیف می‌کند اشاره کرد

این پدیده‌ها نشان می‌دهند سفر فراتر از تجربه فیزیکی و گردشگری، می‌تواند تجربه‌ای عاطفی و روان‌شناختی عمیق باشد. آگاهی از این اختلال‌ها و تنظیم توقعات واقع‌بینانه می‌تواند به مسافران کمک کند تا با آرامش و لذت بیشتری سفر خود را تجربه کنند.

