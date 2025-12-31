صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بانک شهر نخستین برات الکترونیک زنجیره تولید را گشایش داد

در راستای نوآوری در بانکداری دیجیتال و با هدف تسهیل و تسریع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی؛ گشایش نخستین «برات الکترونیک زنجیره تولید» به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال از سوی بانک شهر انجام شد.
بانک شهر نخستین برات الکترونیک زنجیره تولید را گشایش داد
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، علی حسینی رئیس شعب استان فارس بانک شهر با اعلام این خبر گفت: بانک شهر در مسیر خلق ارزش و رفاه برای مشتریان و ارائه خدمات مالی روزآمد، موفق شد نخستین برات‌های الکترونیک زنجیره تولید را صادر کند.
 
حسینی با بیان اینکه بانک شهر نام خود را به‌عنوان یکی از بانک های پیشگام در صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید به ثبت رسانده است، افزود: این مهم گامی موثر در توسعه ابزارهای نوین تامین مالی به شمار می‌رود.
 
وی با اشاره به مزایای این ابزار مالی افزود: برات الکترونیک، ابزاری کارآمد برای تامین مالی زنجیره تامین بنگاه‌های مولد اقتصادی است که امکان تامین سرمایه در گردش بدون آثار تورمی را فراهم می‌کند و نقش موثری در رفع موانع پولی رونق تولید دارد.
 
رئیس شعب استان فارس بانک شهر در پایان تاکید کرد: انتشار برات الکترونیک در راستای حمایت از تولید، افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، مدیریت نقدینگی و ایجاد پایداری در تامین مالی زنجیره تولید بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود و می‌تواند به انتقال موثر ارزش در زنجیره‌های تولید و تامین کمک کند.
