روایت جهانگیری؛ رهبری در برابر اجماع دولت ایستاد؟

بر اساس روایت جهانگیری، مطالبه احداث خط مستقیم راه‌آهن تهران – همدان در جریان سفر رهبر انقلاب به این استان و در دیدار‌های مردمی و جلسات استانی مطرح شده بود.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۱۳
3184 بازدید

به گزارش تابناک؛ یکی از بخش‌های قابل توجه کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری، مربوط به روایت جلسه‌ای از دولت اصلاحات در حضور رهبر انقلاب است، جلسه‌ای که جهانگیری می‌گوید در آن درباره احداث خط مستقیم راه‌آهن تهران – همدان بحث شد.

بر اساس روایت جهانگیری، مطالبه احداث خط مستقیم راه‌آهن تهران – همدان در جریان سفر رهبر انقلاب به این استان و در دیدار‌های مردمی و جلسات استانی مطرح شده بود. با وجود این مطالبه عمومی و همراهی اغلب اعضای دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت با اجرای این پروژه مخالفت می‌کند و آن را فاقد توجیه کارشناسی و مطالعاتی می‌داند.

نقطه کانونی این خاطره، واکنش رهبر انقلاب به این اختلاف نظر است. جهانگیری نقل می‌کند که رهبر انقلاب صراحتاً اعلام می‌کنند اگر قرار باشد نهادی در برابر اجماع سیاسی دولت و خواست عمومی مخالفت کند و حتی حق وتو داشته باشد، آن نهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و در صورت مخالفت این سازمان، نظر ایشان نیز همان نظر کارشناسی خواهد بود.

این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، کارشناسی نهادی بر مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و حتی نظر شخصی رهبر انقلاب تقدم دارد. برخلاف تصویری که گاه از تصمیم‌گیری‌های فردمحور ارائه می‌شود، این روایت تأکید می‌کند که رهبر انقلاب خود را مقید به قواعد فنی و فرآیند‌های تخصصی می‌داند.

اسحاق جهانگیری خاطرات راه آهن سفر رهبر انقلاب
