قدردانی سومالی از موضع قاطع ایران

وزارت امور خارجه سومالی در پی انتشار بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در نقش حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور از طریق شناسایی حاکمیت سومالی‌لند، از این موضع ایران قدردانی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اقدام رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی سومالی از طریق تلاش برای پیشبرد توطئه تجزیه این کشور اسلامی را نقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و آن را محکوم‌ کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی، یکپارچگی و تمامیت سرزمینی جمهوری فدرال سومالی، این تحرک شرورانه رژیم صهیونیستی را در راستای سیاست این رژیم برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای منطقه و تشدید ناامنی در منطقه دریای سرخ و شاخ آفریقا توصیف کرد و ضمن حمایت از موضع قاطع سازمان همکاری اسلامی و نیز اتحادیه آفریقا در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی، خواستار اقدام قاطع جامعه جهانی برای خنثی‌کردن این اقدام توسعه‌طلبانه و تهدیدزای رژیم اشغالگر شد.

وزارت امور خارجه سومالی نیز در واکنش به این پیام در شبکه اجتماع ایکس اعلام کرد: قدردانی و تشکر صمیمانه از ایران بابت حمایت شما از حاکمیت و وحدت سومالی.