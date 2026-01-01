تحولی در گروه مشاوران فرمانده کل سپاه

سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق سردار فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ایشان از شاخص‌های اطلاعاتی سپاه بودند که امروز تکریم شده و به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی می‌شوند.