تحولی در گروه مشاوران فرمانده کل سپاه

سردار علی فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۹۷
| |
2655 بازدید
به گزارش تابناک؛ سردار علی فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.
سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق سردار فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ایشان از شاخص‌های اطلاعاتی سپاه بودند که امروز تکریم شده و به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی می‌شوند.
