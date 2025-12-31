آقای اکبر طبری که ۳۰ سال حکم قطعی داشت، حالا آزاد شده و هیچ توضیحی برای مردم ارائه نشده است. مالک متخلف بانک آینده همچنان آزاد است و راست راست راه می رود و به ریش مردم می خندد.

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس گفت: ما قطعا فساد سیستمی در حکومت نداریم، اما می‌توان به قطع به این اشاره کرد که مبارزه سیستمی با فساد هم نداریم و نیاز به به شکل‌گیری یک سیستم جدی و مؤثر برای مبارزه با فساد داریم.

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس گفت: پرونده‌های مختلف قضایی و فساد در کشور ابهامات زیادی دارد و هیچ پاسخی به سوالات مردم داده نمی‌شود.

ظهوریان ادامه داد: بابک زنجانی نیز فشار می‌آورد به بانک مرکزی از طریق دستگاه قضا که رمز ارز‌های نامعتبرش را به عنوان تسویه بدهی‌اش بپذیرد. به چه نحوی فرار متهمان اصلی پرونده چای دبش انجام شده است و چه توضیحاتی به مردم داده شده؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که مبارزه با فساد در کشور خودمان را حل نکنیم، مبارزات و همکاری‌های بین‌المللی نمی‌تواند مشکلی را از ما برطرف کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که در داخل ما جدیتی در مبارزه با فساد نداشته باشیم واقعا این برای ما سوال است که همکاری بین المللی می‌خواهد چه مشکلی را از ما حل بکند؟

ظهوریان افزود: تا زمانی که جدیت در دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی و انتظامی ما در مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، دستگاه قضایی و نهاد‌های ضابط نیاز به تغییر پارادایم در نحوه مبارزه با فساد دارند.

ظهوریان درپایان تصریح کرد: یکی از مسئولین دستگاه قضایی صحبت می‌کند می‌گوید که ما در مبارزه با فساد باید ملاحظه سرمایه‌گذاری را داشته باشیم؛ آقایان چرا دوگانه درست می‌کنید بین مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری؟