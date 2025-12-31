صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازی استقلال–سپاهان با تماشاگر؟

مهدی تاج در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این بازی ۵۰-۶۰ هزار تماشاگر خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۸۷
| |
4515 بازدید
|
۱

بازی استقلال–سپاهان با تماشاگر؟

به گزارش تابناک؛ در حالی که روز گذشته این گمانه‌زنی وجود داشت که دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد، اما مهدی تاج در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این بازی ۵۰-۶۰ هزار تماشاگر خواهد داشت.

تاج در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که دقایقی پیش به انجام رسید اعلام کرد: فردا بازی در اصفهان یک مسابقه فوتبال هست که فکر میکنم ۵۰-۶۰ هزار تماشاگر خواهد داشت. این یک پدیده خاص است.

البته هنوز وبسایت بلیت فروشی این بازی آغاز به کار نکرده و مشخص نیست که تصمیم نهایی در این مورد چه خواهد بود. پیش از این اعلام شده بود که به دلیل برودت هوا احتمالا این دیدار بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال سپاهان مهدی تاج تماشاگر تابناک ورزشی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»
نیمه ماراتن خلیج‌فارس قربانی حواشی ماراتن کیش؛ توقف دوندگان پیش از خط استارت!
شعارهای نژادپرستانه داده شود، داور مسابقه را تعطیل می‌کند
افشاگری بزرگ دیوید بکام
بازگشت هیولای فوق‌سنگین
یک قاب متفاوت جالب فوتبالی
اتهام سنگین استقلال به یک رسانه فوتبالی
پروژه بازسازی «آزادی» به دور از شفافیت با پیشرفت روزانه ۱۴ درصدی!/ آمارسازی با اعداد خیالی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
10
7
پاسخ
چه کاریه سرما می خورن. بشینن تو خونه هاشون با تخمه و پفک نگاه کنن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exT
tabnak.ir/005exT