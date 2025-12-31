دمای قطبی دماوند؛ ۵۳ درجه زیر صفر
قله دماوند در سردترین شب سال دمای ۵۳ درجه زیر صفر را ثبت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روزهایی که موج سرمای کمسابقه سراسر ایران را دربر گرفته، ارتفاعات البرز چهرهای کاملا زمستانی و حتی خطرناک به خود گرفته است. آخرین دادههای سایت Mountain-Forecast از وضعیت توچال و دماوند نشان میدهد که دما در این مناطق به اعدادی رسیده که بیشتر شبیه قطب شمال است تا اطراف تهران.
دمای قله دماوند شب گذشته به منفی ۵۳ و دمای قله توچال به منفی ۳۲ درجه رسید.بنا بر اعلام هواشناسی، دیشب سردترین شب ایران طی تمام پاییز و تا این زمان از زمستان بوده و پیشبینی میشود که دمای هوا چندان افزایش نیابد.
سردترین شهر ایران، امروز صبح، تکاب و سقز در آذربایجان غربی و کردستان با دمای ۲۲ درجه زیر صفر بوده است.تهران امروز صبح دمای منفی۳ درجه را تجربه کرده است و حداکثر دما امروز به ۶ درجه میرسد. رکورد کمترین دمای تهران به ۱۰ دی سال ۱۳۶۳ برمیگرد که دمای هوا به منفی ۵.۵ درجه رسید.
