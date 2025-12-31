دمای قطبی دماوند؛ ۵۳ درجه زیر صفر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روزهایی که موج سرمای کم‌سابقه سراسر ایران را دربر گرفته، ارتفاعات البرز چهره‌ای کاملا زمستانی و حتی خطرناک به خود گرفته است. آخرین داده‌های سایت Mountain-Forecast از وضعیت توچال و دماوند نشان می‌دهد که دما در این مناطق به اعدادی رسیده که بیشتر شبیه قطب شمال است تا اطراف تهران.

دمای قله دماوند شب گذشته به منفی ۵۳ و دمای قله توچال به منفی ۳۲ درجه رسید. بنا بر اعلام هواشناسی، دیشب سردترین شب ایران طی تمام پاییز و تا این زمان از زمستان بوده و پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا چندان افزایش نیابد.

سردترین شهر ایران، امروز صبح، تکاب و سقز در آذربایجان غربی و کردستان با دمای ۲۲ درجه زیر صفر بوده است.تهران امروز صبح دمای منفی۳ درجه را تجربه کرده است و حداکثر دما امروز به ۶ درجه می‌رسد. رکورد کمترین دمای تهران به ۱۰ دی سال ۱۳۶۳ برمی‌گرد که دمای هوا به منفی ۵.۵ درجه رسید.