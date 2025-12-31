وقوع حادثه تلخ در معدن کوشک بافق+عکس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد عشقی از وقوع حادثه در معدن کوشک شهرستان بافق در صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دی، خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای امدادی در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، جستوجو و ایمنسازی همچنان آغاز شد.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد، پس از وقوع حادثه در معدن کوشک بافق، دو تیم عملیاتی هلالاحمر بافق به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
وی اظهار کرد: این حادثه شش مصدوم داشته است که چهار نفر از مصدومان در محل بهصورت سرپایی درمان شدند و دو نفر توسط آمبولانس هلالاحمر و یک مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
مدیرعامل هلالاحمر استان یزد افزود: براساس اطلاعات اولیه، مصدومان به علت سوختگی ناشی از گوگرد معدن آسیب دیده بودند و خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچ فردی محبوس نشده است؛ گفت: عملیات امدادرسانی دقایقی پیش به پایان رسید.