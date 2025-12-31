بازخوانی ۱۰۰ سال فراز و فرود مذاکرات ایران و آمریکا در تلویزیون

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجموعه مستند «پرونده باز» به کارگردانی داوود مرادیان و تهیه کنندگی محسن یزدی با اتمام مراحل پایانی ‌پس تولید، آماده نمایش شد.

مجموعه مستند «پرونده باز»، در ۵ قسمت به کارگردانی داوود مرادیان و تهیه کنندگی محسن یزدی در مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و با مشارکت شبکه افق سیما تهیه شده است.

مستند مورد اشاره که به بازخوانی پرونده ارتباط و مذاکره ایران با آمریکا پرداخته و روند این تعاملات را از زمان ملی شدن صنعت نفت تا مذاکرات برجام و تحولات پس از آن بررسی می‌کند، با اتمام مراحل پایانی ‌پس تولید، آماده نمایش در رسانه ملی شده است.

هر قسمت از این مستند به بررسی روند مذاکره در دولت‌های مختلف از مصدق تا روسای جمهور پس از انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

«پرونده باز» به گفته سازندگانش، تلاش دارد فراز و فرود یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

سایر عوامل این مستند عبارتند از: نویسندگان: محسن یزدی، داوود مرادیان، گوینده: نوید نوروزی، تدوین: طاها آجرلو، آرش مسیحا، آرشیو: هدی موسوی، مشاور رسانه‌ای: محمد شاهی، مدیر روابط عمومی: مینا دهقان.