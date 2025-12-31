پایان جولان اراذل و اوباش در باقرشهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پلیس می‌گوید که یکی از اراذل‌واوباشی که در پی نزاع و درگیری اقدام به برهم زدن نظم عمومی، تخریب و ایجاد تنش و رعب و وحشت در بین شهروندان و همچنین درگیری با ماموران انتظامی کرده بود توسط عوامل تیم اطلاعات کلانتری ۱۷۵ فرماندهی شهرستان ری دستگیر شد.

چهار روز پیش هم سازمان اطلاعات پليس پايتخت ۲ نفر از اراذل و اوباش را که در بهشت زهرا(س) درگیر شده و تیراندازی کرده بودند دستگیر کرد.