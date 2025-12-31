صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عرضه اولیه «ثبهران»؛ گام بانک صادرات در خروج از بنگاه‌داری

​بانک صادرات ایران در چارچوب اجرای قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاهداری، با عرضه اولیه سهام شرکت «توسعه ساختمان سپهر ایران» با نماد «ثبهران» گام عملی دیگری در مسیر مولدسازی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور برداشت.
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، نشست معارفه و تشریح آخرین وضعیت مالی و عملکردی شرکت «توسعه ساختمان سپهر ایران» با نماد «ثبهران» به‌منظور عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه برگزار شد. این عرضه اولیه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود.
در این نشست آخرین وضعیت مالی و عملکردی شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران برای عرضه اولیه، با ارزش‌گذاری بالغ بر ۸٫۵ همت و برآورد تقریبی ۵۸۷ تومان به ازای هر سهم «ثبهران» تشریح شد. این مراسم با حضور جواد وکیلی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات، ایرج معزی مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران، یاراحمدی نماینده ارزش‌گذار از تأمین سرمایه امید، مدیران ارشد شرکت و نمایندگان سهامدار عمده برگزار شد.
 
جواد وکیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات، با اشاره به راهبردهای کلان نظام بانکی اظهار کرد: سیاست‌های کلان کشور بر کاهش بنگاه‌داری، واگذاری دارایی‌ها، مولدسازی و افزایش مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز است و بانک صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات خود را متعهد به اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌دانند. عرضه اولیه «ثبهران» گامی عملی در مسیر اجرای قانون رفع موانع تولید و خروج تدریجی بانک از بنگاه‌داری است.
وی افزود: گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران، بیش از یک دهه سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارد و طی این سال‌ها تلاش کرده با مدیریت دارایی‌ها و عرضه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف، نقش مؤثری در توسعه بازار سرمایه و مولدسازی دارایی‌ها ایفا کند.
مدیرعامل «وسپهر» با اشاره به تجربه عرضه اولیه هلدینگ نیشکر تصریح کرد: عرضه‌های اولیه می‌توانند ضمن اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، به کاهش بدهی‌ها، بهبود ترازنامه و ایجاد مسیر توسعه پایدار برای شرکت‌ها منجر شوند. عرضه اولیه «ثبهران» نیز با همین رویکرد و با هدف صیانت از منافع سهامداران و افزایش شفافیت انجام می‌شود.
 
ایرج معزی، مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران، در ادامه نشست، با تشریح روند فعالیت شرکت اظهار کرد: این شرکت در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و پس از طی مراحل قانونی، در مسیر ورود به بازار سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. مأموریت اصلی شرکت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و اجرای پروژه‌های ساختمانی با هدف خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران است.
وی افزود: عملکرد مالی شرکت طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و سودآوری آن مبتنی بر فعالیت‌های عملیاتی و پروژه‌های واقعی بوده است. صورت‌های مالی شرکت طی پنج سال گذشته بدون بند حسابرسی بوده که بیانگر شفافیت و انضباط مالی است.
معزی با اشاره به پروژه‌های شرکت گفت: در حال حاضر پروژه‌هایی همچون سپهر گلپاد الهی، مقدس اردبیلی، طالقانی و رشت در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و پروژه‌هایی نظیر فرشتگان، نیاوران، آزادی و ایزدشهر نیز تکمیل و به بهره‌برداری رسیده‌اند.
مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران در ادامه به عملکرد مالی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ روند سودآوری شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۳ سود شرکت به ۷۴۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در شش‌ماهه نخست سال منتهی به خرداد ۱۴۰۴، سود ۸۰۷ میلیارد تومانی محقق شده است. درآمد عملیاتی شرکت نیز از ۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱٬۳۵۰ میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.
 
در بخش پایانی نشست، یاراحمدی نماینده تأمین سرمایه امید و ارزش‌گذار شرکت، با ارائه گزارش ارزش‌گذاری اظهار کرد: برای ارزش‌گذاری شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران از سه رویکرد خالص ارزش روز دارایی‌ها، بازار و درآمد استفاده شده است. بر اساس گزارش کارشناسی رسمی، ارزش موجودی املاک شرکت حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و در نهایت، ارزش منصفانه سهام شرکت حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و ارزش هر سهم «ثبهران» حدود ۵۸۷ تومان تعیین شده است.
بانک صادرات ایران ثبهران خروج از بنگاهداری
