درگذشت بازیگر پرکار هالیوود

ایسایا ویتلاک جونیور، بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش یک سیاستمدار فاسد در سریال جنایی شبکه اچ‌بی‌او با عنوان «وایر» شناخته می‌شد و در بسیاری از فیلم‌های اسپایک لی حضور داشت، روز سه‌شنبه در سن ۷۱ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۶۸
| |
2867 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از گاردین، ویتلاک با بازی در نقش سیاستمدار فرصت‌طلب و فاسد «کلی دیویس» در سریال پرهیجان «وایر» مخاطبان را مجذوب خود کرد؛ مجموعه‌ای که بر اساس روایت‌های واقع‌گرایانه دیوید سایمون، روزنامه‌نگار پیشین، از دنیای تاریک قاچاق مواد مخدر و سیاست‌های فاسد در بالتیمورِ ایالت مریلند ساخته شده بود.

ویتلاک با بیش از ۱۲۵ نقش بازیگری در کارنامه‌اش، طی چند دهه در آثار متعددی حضور داشت و در فیلم‌های زیادی از اسپایک لی از جمله «او از من متنفر است»، «ساعت ۲۵»، «تابستان رد هوک»، «شای-رک»، «بلک‌کلنزمن» و «پنج هم‌خون» ایفای نقش کرده بود.

اسپایک لی نیز عکسی از خود در حالی که دست ویتلاک را در دست گرفته بود منتشر کرد و او را «برادر عزیز و دوست‌داشتنی‌ام» خواند.

  •  

درگذشت بازیگر پرکار هالیوود با بیش از ۱۲۵ نقش ماندگار

از دیگر نقش‌های به‌یادماندنی ویتلاک می‌توان به بازی او در نقش وزیر دفاع آمریکا در سریال کمدی-سیاسی «ویپ» اشاره کرد؛ مجموعه‌ای طنزآمیز که فضای کاری سیاستمداران در واشنگتن را به سخره می‌گیرد.

او در یکی از نخستین نقش‌های سینمایی خود در فیلم «رفقای خوب» ساخته مارتین اسکورسیزی ظاهر شد و نقش پزشکی را بازی کرد که برای گانگستر معروف، هنری هیل، قرص والیوم تجویز می‌کرد.

صدای بم و گیرای ویتلاک همچنین در آثار انیمیشنی و برنامه‌های تلویزیونی شنیده شده است؛ از جمله در انیمیشن‌های «لایت‌یر» از پیکسار و «ماشین‌ها ۳».

ایسایا ویتلاک جونیور در ایالت ایندیانای آمریکا، در یک خانواده ۱۰ نفره به دنیا آمد. پدرش کارگر کارخانه فولاد بود. او فارغ‌التحصیل دانشگاه ساوت‌وست استیت بود و تحصیلات خود در رشته بازیگری را در تئاتر کنسرواتوار آمریکایی سان‌فرانسیسکو ادامه داد.

