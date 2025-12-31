یک قاب متفاوت جالب فوتبالی

امروز در حاشیه دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و قشقایی شیراز مادربزرگ و مادر یکی از بازیکنان، علی رغم سرمای هوا از روی تپه کنار زمین چمن، تماشاگر این بازی بودند.



به گزارش تابناک؛ امروز در حاشیه دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و قشقایی شیراز مادربزرگ و مادر یکی از بازیکنان، علی رغم سرمای هوا از روی تپه کنار زمین چمن، تماشاگر این بازی بودند.



این بازی با پیروزی سفید و سبزپوشان ذوب‌آهن پایان یافت.