یک قاب متفاوت جالب فوتبالی
امروز در حاشیه دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و قشقایی شیراز مادربزرگ و مادر یکی از بازیکنان، علی رغم سرمای هوا از روی تپه کنار زمین چمن، تماشاگر این بازی بودند.
این بازی با پیروزی سفید و سبزپوشان ذوبآهن پایان یافت.
