صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۸۰ درصد نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی یارانه ای شد

هیات وزیران مقرر کرد که نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی به میزان ۸۰ درصد به صورت یارانه ای و بقیه با نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتی ها تعیین شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۵۸
| |
372 بازدید

۸۰ درصد نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی یارانه ای شد

به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از ایرنا، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت، این وزارتخانه را مکلف کرد که سوخت مورد نیاز کشتی ها، شناورها و قایقهای تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را که در مسیرهای داخلی و بین المللی از مبدا یا به مقصد بنادر ایران در خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر تردد می نمایند را بدون در نظر گرفتن پرچم آنها بر اساس جدول زیر محاسبه کند.

بر این اساس نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی و مسافری مقاصد داخلی و بین المللی به نسبت ۸۰ درصد یارانه ای و ۲۰ درصد نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) محاسبه می شود و برای قایق های تفریحی بنزین سوزی نیز نرخ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها خواهد بود.

 

۸۰ درصد نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی یارانه ای شد

منظور از نرخ سوخت یارانه ای در این بند نرخ کارت سوخت جایگاهها است.

همچنین تخصیص سهمیه سوخت یارانه ای کشتی ها، شناورها و قایقها اعم از مسافری و تفریحی تجاری و صیادی دارای موقعیت یاب با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز است.

وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات) و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف به تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی مرتبط و ارسال برخط اطلاعات تردد شناور قایق از طریق تجهیزات موقعیت یاب به سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) برای تعیین سهمیه بر مبنای الگوی مصرف سوخت هستند.

مالکین کشتیها، شناورها و قایقها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به نصب موقعیت یاب اقدام نمایند.

در صورت عدم ارائه عملکرد مبتنی بر تجهیزات موقعیت یاب سوخت به نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) محاسبه خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوخت یارانه سوخت کشتی تفریحی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005ex0
tabnak.ir/005ex0