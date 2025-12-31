۸۰ درصد نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی یارانه ای شد

هیات وزیران مقرر کرد که نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی به میزان ۸۰ درصد به صورت یارانه ای و بقیه با نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتی ها تعیین شود.

به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از ایرنا، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت، این وزارتخانه را مکلف کرد که سوخت مورد نیاز کشتی ها، شناورها و قایقهای تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را که در مسیرهای داخلی و بین المللی از مبدا یا به مقصد بنادر ایران در خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر تردد می نمایند را بدون در نظر گرفتن پرچم آنها بر اساس جدول زیر محاسبه کند.

بر این اساس نرخ سوخت کشتی ها و شناورهای تفریحی و مسافری مقاصد داخلی و بین المللی به نسبت ۸۰ درصد یارانه ای و ۲۰ درصد نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) محاسبه می شود و برای قایق های تفریحی بنزین سوزی نیز نرخ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها خواهد بود.

منظور از نرخ سوخت یارانه ای در این بند نرخ کارت سوخت جایگاهها است.

همچنین تخصیص سهمیه سوخت یارانه ای کشتی ها، شناورها و قایقها اعم از مسافری و تفریحی تجاری و صیادی دارای موقعیت یاب با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز است.

وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات) و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف به تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی مرتبط و ارسال برخط اطلاعات تردد شناور قایق از طریق تجهیزات موقعیت یاب به سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) برای تعیین سهمیه بر مبنای الگوی مصرف سوخت هستند.

مالکین کشتیها، شناورها و قایقها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به نصب موقعیت یاب اقدام نمایند.

در صورت عدم ارائه عملکرد مبتنی بر تجهیزات موقعیت یاب سوخت به نرخ خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) محاسبه خواهد شد.