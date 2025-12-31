به‌گفته تحلیلگران فنی، دلار آزاد در شرایطی قرار دارد که بازارساز با مداخله‌های مقطعی در تلاش است شیب صعودی را کنترل کند؛ اما همچنان انتظارات تورمی و عدم قطعیت‌های سیاسی مهم‌ترین محرک‌های جهت‌دهنده به قیمت تلقی می‌شوند.

بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز گذشته، پس از شوک ریزشی در ابتدای هفته، نشانه‌هایی از آرامش نسبی، اصلاح قیمتی و احتیاط بیشتر معامله‌گران در هر سه بازار دیده شد؛ آرامشی که اگرچه از شدت هیجانات کاسته، اما همچنان روی مرزهای حساس قیمتی در رفت‌وآمد است و تحت‌تأثیر سیگنال‌های سیاستی و انتظارات تورمی، ممکن است در هر لحظه با تغییر مسیر مواجه شود.

آرامش پس از ریزش؛ دلار در فاز انتظار و احتیاط

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ قیمت دلار پس از ریزش سنگین روز دوشنبه و نوسانات محدود در معاملات روز سه‌شنبه، در نهایت در کانال ۱۳۸ هزار تومانی به کار خود پایان داد. اسکناس آمریکایی نسبت به روز دوشنبه و به‌ویژه نسبت به ریزش شدید در معاملات فردایی، افتی نزدیک به هزار تومان را ثبت کرد؛ افتی که از نگاه فعالان بازار، بیش از آنکه نشانه تغییر بنیادین در روند باشد، حاکی از تخلیه بخشی از هیجان خرید و ورود بازار به فاز «انتظار برای تصمیمات جدید» است.

دلار روز سه‌شنبه معاملات خود را با نرخ ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ تومان آغاز کرد، اما در ساعات ابتدایی تحت فشار عرضه و کاهش تقاضای هیجانی تا میانه کانال ۱۳۷ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. در ادامه، با تعدیل عرضه و تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان، بار دیگر به کانال ۱۳۸ هزار تومان بازگشت و در نهایت با قیمت ۱۳۸ هزار و ۵۳۰ تومان بسته شد؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش ۱۰۳۰ تومانی نسبت به آخرین نرخ معاملات نقدی روز دوشنبه است.

این رفتار رفت و برگشتی، از نگاه بسیاری از معامله‌گران، نشانه‌ای از شکل‌گیری یک دامنه نوسان محدود در کوتاه‌مدت است؛ دامنه‌ای که تا زمان روشن‌تر شدن جهت‌گیری سیاست‌گذار، به احتمال زیاد پابرجا خواهد ماند.

تیم جدید بانک مرکزی زیر ذره‌بین بازار ارز

فعالان بازار ارز می‌گویند پس از شوک قیمتی ابتدای هفته و فشار فروش سنگینی که روز دوشنبه بر بازار تحمیل شد، بخش مهمی از تقاضای سفته‌بازانه تخلیه شده و معامله‌گران اکنون با احتیاط بیشتری موقعیت‌گیری می‌کنند. به‌ویژه آنکه تغییرات در ترکیب مدیریتی بانک مرکزی، نگاه‌ها را متوجه تیم جدید سیاست‌گذار کرده و بسیاری از بازیگران اصلی ترجیح می‌دهند تا تعیین چارچوب روشن‌تر برای برنامه‌های ارزی، از ورود سنگین به معاملات خودداری کنند.

کارشناسان اقتصادی نیز در تحلیل رفتار روز سه‌شنبه، سناریوی «رنج‌بودن بازار» را در اولویت قرار می‌دهند. به اعتقاد آنان، در صورت تداوم عرضه کافی ارز و نبود شوک خبری تازه در حوزه سیاسی یا اقتصادی، دلار در کوتاه‌مدت می‌تواند در بازه‌ای محدود، عمدتاً میان سطوح ۱۳۷ تا ۱۳۹ هزار تومان نوسان کند.

این تحلیلگران تأکید می‌کنند تا زمانی که سیگنال مشخص و قدرتمندی از سمت بانک مرکزی در زمینه نحوه مداخله در بازار نقدی و فردایی، مدیریت تقاضای تجاری و ساماندهی انتظارات مخابره نشود، احتمال بازگشت پرقدرت تقاضا و جهش دوباره قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بالا نیست؛ هرچند بازار همچنان در محدوده‌های حساس قیمتی قرار دارد و مستعد واکنش به اخبار غیرمنتظره است.



بازگشت تدریجی سکه و طلا به مدار صعودی پس از شوک ریزشی

چهارمین روز معاملاتی هفته برای بازار طلا و سکه با فاز نزولی و افت قیمت‌ها آغاز شد، اما این روند کاهشی چندان دوام نیاورد. با افزایش تدریجی تقاضا در بازار داخلی و بازگشت اونس جهانی طلا به مسیر صعودی، شیب حرکت قیمت‌ها تغییر جهت داد و بخش عمده قطعات سکه – به‌جز نیم‌سکه – و همچنین طلای ۱۸ عیار وارد مدار افزایشی شدند. در واقع، بازار طلا و سکه که روز دوشنبه زیر فشار هم‌زمان ریزش دلار و اصلاح طلای جهانی با شوک سنگینی مواجه شده بود، در معاملات سه‌شنبه بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت؛ هرچند این صعود هنوز شکننده و همراه با احتیاط ارزیابی می‌شود.

قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در ابتدای معاملات سه‌شنبه با «گپ منفی» بازگشایی شد و حرکت اولیه بیشتر نزولی بود؛ اما با تقویت تدریجی نرخ اونس جهانی تا سقف کانال ۴۳۰۰ دلاری و بازگشت دلار از کف کانال ۱۳۷ هزار تومان به کانال ۱۳۸ هزار تومان، زمینه برای چرخش قیمت‌ها فراهم شد. نتیجه این تحولات، رشد مجدد قیمت در عمده قطعات سکه و افزایش چشم‌گیر در سکه امامی بود؛ به‌طوری‌که این قطعه بار دیگر در کانال ۱۵۴ میلیون تومانی تثبیت شد.

طلای ۱۸ عیار در آستانه ۱۵ میلیون؛ سیگنال انتظارات خرید

در بازار طلای آبشده و طلای ۱۸ عیار نیز روند مشابهی مشاهده شد. طلای ۱۸ عیار که روز دوشنبه تحت تأثیر ریزش ارز و اونس جهانی عقب‌نشینی کرده بود، روز سه‌شنبه مجدداً به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد و به مرز ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نزدیک شد؛ رقمی که از دید تحلیلگران نشان‌دهنده بهبود تدریجی انتظارات خرید در میان بخشی از تقاضای خرد و سرمایه‌گذاران خرد و میان‌مدت است.

با این حال، معامله‌گران تأکید می‌کنند که رشد قیمت‌ها در روز سه‌شنبه بیش از آنکه ناشی از جهش تقاضای واقعی مصرفی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد، بیشتر زیر سایه نوسانات دلار و فضای هیجانی معاملات رقم خورده است. به بیان دیگر، همچنان وزن اصلی تحولات در بازار طلا و سکه بر دوش متغیرهای برون‌زا – یعنی نرخ ارز و اونس جهانی – است و سطح تقاضای واقعی، نسبت به مقاطع اوج هیجان، محدودتر شده است.

اصلاح قیمتی یا تغییر روند؟ نگاه کارشناسان به بازار طلا

کارشناسان بازار طلا معتقدند افت سنگین قیمت‌ها در روز دوشنبه را باید بیشتر به‌عنوان یک «اصلاح طبیعی» پس از رکوردشکنی‌های متوالی تلقی کرد، نه نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار. از نگاه این تحلیلگران، در اقتصادی که انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالا قرار دارد و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی – از جمله تحولات منطقه‌ای، وضعیت بودجه و سیاست‌های پولی – به‌طور کامل مهار نشده‌اند، کاهش‌های مقطعی قیمت در بازار طلا و سکه اغلب موقتی و شکننده است و می‌تواند به‌سرعت با تغییر شرایط به جهش‌های تازه‌ای منجر شود.

در عین حال، این گروه بر اهمیت رصد دقیق رفتار معامله‌گران تأکید می‌کنند. به باور آنان، ورود بازار به فاز اصلاحی و احتیاط، فرصتی است برای پالایش موقعیت‌های سفته‌بازانه و نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به سطوح تعادلی‌تر؛ اما اگر در این دوره، سیگنال‌های منفی تازه‌ای از سمت اقتصاد کلان یا سیاست خارجی مخابره شود، این فاز اصلاحی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد و روند صعودی بار دیگر دست بالا را پیدا کند.

رویدادهای سیاستی؛ از حراج سکه تا فعالیت مرکز مبادله

در کنار تحولات قیمتی، بازارها امروز چشم‌انتظار رویدادهای سیاستی و اجرایی نیز هستند. بر اساس اعلام سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری این مرکز در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه طبق روال معمول فعال خواهد بود و کارگزاران می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۲ نسبت به ثبت سفارش‌های ارزی خود اقدام کنند. تداوم فعالیت این بازار و نحوه عرضه ارز در آن، از دید فعالان اقتصادی، یکی از متغیرهای مهم در شکل‌دهی به انتظارات و مدیریت تقاضای رسمی و نیمه‌رسمی در روزهای پیش‌رو است.

همزمان، نود و دومین دوره حراج سکه نیز امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه برگزار می‌شود. در این مرحله، ربع‌سکه، نیم‌سکه و تمام‌سکه بهار آزادی ضرب ۱۴۰۴ بدون بسته‌بندی عرضه خواهد شد. اگرچه تجربه دوره‌های پیشین نشان داده است که ابزار حراج سکه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر انتظارات و رفتار بخشی از معامله‌گران اثر بگذارد، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که اثرگذاری پایدار این سیاست منوط به چند شرط کلیدی است: تداوم عرضه منظم، شفافیت در چارچوب سیاست‌گذاری و همسویی این ابزار با سایر اقدامات برای مهار انتظارات تورمی و ساماندهی بازار ارز و طلا.



چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ بازارها در دو راهی اصلاح یا وقفه موقت

جمع‌بندی تحولات روز گذشته نشان می‌دهد بازار طلا و سکه وارد فاز اصلاحی و احتیاط شده، در حالی که بازار ارز پس از ریزش سنگین ابتدای هفته، در محدوده‌های حساس ۱۳۷ تا ۱۳۹ هزار تومان نوسان می‌کند و فعلاً نشانه‌ای از جهش پرقدرت تقاضا در آن دیده نمی‌شود. مسیر پیش‌روی این بازارها بیش از هر زمان دیگری به سه محور اصلی گره خورده است: رفتار متغیرهای انتظاری در داخل، روند اونس جهانی طلا و سیگنال‌هایی که از سوی سیاست‌گذار پولی و ارزی مخابره می‌شود.

این مجموعه عوامل در نهایت تعیین خواهد کرد که اصلاح اخیر قیمت‌ها، به یک مرحله پایدارتر برای تعدیل هیجانات و نزدیک شدن به تعادل منجر می‌شود یا تنها یک وقفه کوتاه در روندهای صعودی ماه‌های گذشته بوده و بازارها پس از تنفسی کوتاه، بار دیگر در مسیر رکوردشکنی‌های تازه قرار می‌گیرند.

دلار آزاد روی لبه تیغ؛ زورآزمایی بزرگ در بازه ۱۳۷ تا ۱۳۹ هزار تومان

روز سه‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 750 تومانی یک کانال پایین‌تر در نرخ 138 هزار و 750 تومان بازگشایی کرد و در مسیر نزولی تا سطح 137 هزار و 590 تومان عقب نشست و در میانه روز با افزایش و بازگشت به کانال 138 هزار تومانی، تا 138 هزار و 530 تومان بالا رفت و بسته شد.

به‌گفته تحلیلگران فنی، دلار آزاد در شرایطی قرار دارد که بازارساز با مداخله‌های مقطعی در تلاش است شیب صعودی را کنترل کند؛ اما همچنان انتظارات تورمی و عدم قطعیت‌های سیاسی مهم‌ترین محرک‌های جهت‌دهنده به قیمت تلقی می‌شوند. کارشناسان معتقدند سطح ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نخستین حمایت مهم بازار است و مادامی که این مرز حفظ شود، احتمال بازگشت تقاضا همچنان وجود دارد. در صورت شکست این حمایت، اهداف پایین‌تر می‌توانند در محدوده ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۳۶ هزار تومان قرار گیرند.

در سوی مقابل، معامله‌گران افزایشی چشم به مقاومت مهم ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان دوخته‌اند؛ محدوده‌ای که بارها باعث عقب‌نشینی قیمت شده است. اگر دلار بتواند با حجم معاملات قوی بالای این سطح تثبیت شود، هدف بعدی در کانال ۱۴۰ هزار تومان فعال خواهد شد و به‌زعم برخی فعالان، عبور پرقدرت از این سقف می‌تواند مسیر صعودهای پرشتاب‌تر را هموار کند.

کارشناسان تأکید دارند که بازار در وضعیت کشمکش عرضه و تقاضا قرار دارد و تا زمانی که اخبار سیاسی و تصمیمات ارزی جدید منتشر نشود، رفتار قیمت بیشتر نوسانی و احتیاطی خواهد بود. در مجموع، تحلیلگران مسیر کوتاه‌مدت دلار را میان محدوده ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان ارزیابی می‌کنند و می‌گویند خروج از این دو مرز، جهت قاطع‌تری را برای ادامه معاملات تعیین خواهد کرد.

طلا در میدان نبرد ۴۳۳۰ تا ۴۴۰۰ دلار؛ بازاری در آستانه تصمیمی بزرگ

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز گذشته در نرخ 4365 دلار در معامله بود؛ در نیمه اول معاملات بین بازه 4352 دلار و 4381 دلار در نوسان بود در نیمه دوم معاملات با مسیر صعودی تا محدوده 4402 دلار بالا رفت و با مقاومت از این مرز به کانال قبل برگشت. طلا باداد امروز با کاهش تا سطح 4331 دلار عقب نشست و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4346 دلار در نوسان بود.

تحلیلگران فنی معتقدند طلا پس از برخورد به سقف ۴۴۰۲ دلار و شکست‌ناپذیری این مقاومت، وارد فاز اصلاحی ملایمی شده است. نخستین حمایت قابل‌توجه بازار در ۴۳۳۰ دلار شناسایی می‌شود؛ سطحی که طی معاملات اخیر مانع از افت عمیق‌تر شده و به‌عنوان خط دفاعی کوتاه‌مدت فلز زرد عمل می‌کند. کارشناسان می‌گویند حفظ این مرز می‌تواند تداوم تقاضای احتیاطی را در بازار بالا نگه دارد.

در سناریوی افزایشی، عبور و تثبیت بالای مقاومت ۴۳۹۵ تا ۴۴۰۵ دلار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ محدوده‌ای که فروشندگان بارها در آن فعال شده‌اند. در صورت شکست معتبر این سقف، مسیر برای حرکت به سوی اهداف بالاتر در محدوده ۴۴۲۰ و ۴۴۵۰ دلار باز خواهد شد. تحلیلگران تأکید دارند که واکنش قیمت در این محدوده تعیین‌کننده جهت کوتاه‌مدت بازار است.

با این حال، اگر فشار فروش تشدید شود و طلا سطح ۴۳۳۰ دلار را از دست بدهد، حمایت‌های بعدی در ۴۳۲۰ دلار و ۴۳۰۰ دلار قرار دارند. در مجموع، کارشناسان بازار سناریوی فعلی اونس را نوسانی با تمایل محدود به رشد ارزیابی می‌کنند و معتقدند متغیرهای کلان از جمله سیاست‌های پولی آمریکا و جریان سرمایه‌گذاری در بازارهای امن، عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر آتی طلا خواهند بود.



طلای آبشده بالای ۶۴ میلیون؛ خیز دوباره یا اصلاح سنگین؟

روز سه‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 900 هزار تومانی یک کانال پایین‌تر در نرخ 63 میلیون و 570 هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا در مسیر نزولی تا سطح 62 میلیون و 880 هزار تومان پایین آمد و با تغییر روند صعودی شد و در ادامه در کانال 63 میلیون تومان در نوسان صعودی بود و در ساعت پایانی معاملات تا سطح 64 میلیون و 50 هزار تومان بالا آمد و در نهایت در نرخ 63 میلیون و 845 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 64 میلیون و 350 هزار تومان قرار دارد.

به‌گفته تحلیلگران فنی، طلای آبشده پس از واکنش مثبت به کف ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اکنون در تلاش است جایگاه خود را بالای مرز روانی ۶۴ میلیون تومان تثبیت کند. کارشناسان این محدوده را نخستین حمایت مهم بازار در کوتاه‌مدت می‌دانند و تأکید دارند که حفظ این سطح می‌تواند خریداران را در موقعیت فعال‌تری قرار دهد. در صورتی که فشار فروش تشدید شود، حمایت‌های بعدی در ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در انتظار قیمت هستند.

در سوی مقابل، محدوده ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶۵ میلیون تومان مهم‌ترین مقاومت پیشِ‌روی روند صعودی ارزیابی می‌شود. تحلیلگران معتقدند عبور قدرتمند از این سقف، مسیر را برای حرکت به کانال ۶۶ میلیون تومان هموار می‌کند؛ کانالی که در ماه‌های اخیر چندین‌بار سد راه ادامه رشد بوده و عبورش به‌عنوان سیگنال افزایشی قوی برای بازار طلا تلقی خواهد شد.

به‌طور کلی، کارشناسان وضعیت فعلی طلای آبشده را نوسانی با متمایل به صعود توصیف می‌کنند. آنها معتقدند‌ ترکیبی از فشارهای تورمی داخلی، شرایط متغیر در بازار ارز و انتظارات سیاسی موجب شده معامله‌گران محتاطانه از موقعیت فروش فاصله بگیرند. آنچه مسیر آینده بازار را روشن‌تر می‌کند، خروج قیمت از بازه ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۶۵ میلیون تومان خواهد بود؛ محدوده‌ای که اکنون محل اصلی جدال خریداران و فروشندگان است.

طلای ۱۸ عیار در کمین کانال ۱۵ میلیونی؛ خریداران بازگشته‌اند؟

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 209 هزار تومانی دو کانال پایین‌تر در نرخ 14 میلیون و 676 هزار تومان استارت زد و در ابتدا با روند نزولی تا سطح 14 میلیون و 480 هزار تومان کاهش یافت و در ادامه با تغییر روند، صعودی شد و تا کانال بازگشایی بالا رفت. طلای 18 عیار در نیمه دوم معاملات با افزایش تا سطح 14 میلیون و 786 هزار تومان پیش رفت و در پایان روی رقم 14 میلیون و 738 هزار تومان قرار گرفت. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 14 میلیون و 855 هزار تومان قرار دارد.

به‌گفته تحلیلگران فنی، طلای ۱۸ عیار پس از واکنش مثبت به کف ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اکنون تلاش می‌کند موقعیت خود را در کانال ۱۴.۸ میلیون تومان تثبیت کند. این سطح، اولین حمایت معتبر بازار در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و کارشناسان معتقدند شکست آن می‌تواند طلای ۱۸ عیار را بار دیگر در معرض حمایت‌های پایین‌تر در محدوده‌ ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون تومان قرار دهد؛ محدوده‌ای که پیش‌تر چند بار بازگشت تقاضا را رقم زده است.

در سمت مقابل، مقاومت مهم و تعیین‌کننده بازار در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان قرار دارد؛ مرزی که از نگاه معامله‌گران، عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند سیگنالی از بازگشت قدرت خریداران باشد. کارشناسان تأکید دارند شکست این سد روانی، فضای صعودی تازه‌ای برای حرکت به سمت کانال ۱۵.۳ میلیون تومان ایجاد می‌کند و رفتار معامله‌گران در این سطح، جهت کوتاه‌مدت بازار را مشخص خواهد کرد.

در مجموع، تحلیلگران روند کنونی قیمت طلای ۱۸ عیار را نوسانی با تمایل محدود به صعود ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند سناریوی اصلی بازار در حال حاضر تثبیت قیمت داخل بازه کلیدی ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تا ۱۵ میلیون تومان است و هرگونه خروج قیمت از این محدوده، می‌تواند محرک تعیین‌کننده‌ای برای ادامه مسیر طلای داخلی باشد؛ آن‌هم در شرایطی که نوسانات ارز همچنان بازیگر اصلی بازار طلا باقی مانده است.

سکه امامی در گره ۱۵۱ تا ۱۵۵ میلیونی؛ سیگنال صعود قوی‌تر می‌شود؟

روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی سه میلیون و 100 هزار تومانی سه کانال پایین‌تر در نرخ 153 میلیون و 300 هزار تومان آغاز کرد و در مسیر نزولی تا سطح 151 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و با حمایت از این مرز، تغییر روند داد و با افزایش تا 154 میلیون و 500 هزار تومان رشد کرد و در همین نرخ بسته شد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 153 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد.

به‌گفته معامله‌گران فنی، سکه امامی پس از لمس کف ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بار دیگر با حمایت خریداران مواجه شد و اکنون در تلاش است جایگاه خود را بالای مرز ۱۵۳ میلیون تومان تثبیت کند. کارشناسان این محدوده را نخستین حمایت کوتاه‌مدت می‌دانند و معتقدند از دست رفتن آن می‌تواند فشار عرضه را افزایش دهد و قیمت را به سمت ۱۵۱ میلیون تومان و در ادامه محدوده ۱۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هدایت کند.

در سوی مقابل، مقاومت کلیدی بازار در محدوده ۱۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۵۵ میلیون تومان قرار دارد؛ محدوده‌ای که طی هفته‌های اخیر بارها موجب چرخش قیمت شده است. فعالان بازار می‌گویند عبور پرقدرت از این سقف، نشانه‌ای از تقویت سمت تقاضا خواهد بود و می‌تواند سکه را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر در کانال ۱۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آماده کند.

در مجموع، تحلیلگران روند فعلی سکه امامی را نوسانی و شکننده ارزیابی می‌کنند؛ چراکه بازار همچنان تحت‌تأثیر متغیرهای بیرونی از جمله نرخ ارز، انتظارات تورمی و فضای سیاسی قرار دارد. از نگاه آنها، بازه ۱۵۱ تا ۱۵۵ میلیون تومان منطقه‌ای تعیین‌کننده برای جهت آینده سکه است و خروج از این محدوده، مسیر روشن‌تری را برای ادامه معاملات رقم خواهد زد.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و 100 هزار تومانی با افت یک کاناله، در نرخ 84 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و با کاهش تا سطح 83 میلیون و 400 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در پایان روی رقم 83 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی 300 هزار تومانی در کف کانال 50 میلیون تومان استارت زد و در ابتدا 100 هزار تومان کاهش یافت و در ادامه با تغییر مسیر، صعودی شد و تا کف کانال 51 میلیون تومان بال ارفت و در نهایت در نرخ 50 میلیون و 200 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ منفی 100 هزار تومانی در نرخ 22 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ 22 میلیون و 400 هزار تومان پایان یافت.

