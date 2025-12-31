میلی صفحه خبر لوگو بالا
کلاس‌های این ۲ دانشگاه تا پایان ترم غیرحضوری شد

دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی اعلام کردند که کلاس‌های آموزشی آنها تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۵۱
| |
351 بازدید
|
۲
کلاس‌های این ۲ دانشگاه تا پایان ترم غیرحضوری شد

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری اعلام کرد که در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنا بر این تصمیم، کلاس‌های هفته آخر از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود.

در همین راستا مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، تمام کلاس‌های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

در اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی خطاب به دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی آمده است: با استناد به نامه شماره ۲۷۷۹۲۶/۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا، ناترازی انرژی پیش‌آمده و به منظور رفاه حال دانشجویان و کسب آمادگی ایشان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵.۱۴۰۴، کلیه کلاس‌های آموزشی از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ تا پایان این نیمسال به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ورود vu. sbu. ac. ir برگزار می‌شود.

شایان ذکر است امتحانات پایان نیمسال جاری به صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

در صورت هماهنگی با واحد آموزشی، برگزاری جلسات دفاع (پایان‌نامه/ رساله) به صورت حضوری قابل انجام است. در غیر اینصورت با هماهنگی واحد آموزشی به زمان دیگر موکول می‌شود.

