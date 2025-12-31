اسرائیل به سومالیلند ورود کرد!
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی دفتر نمایندگی در سومالیلند ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۵۰| |
6492 بازدید
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، دفتر نمایندگی در سومالیلند ایجاد و خبرنگار خود را در آنجا فعال کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این رسانه در خبر کوتاهی اعلام کرد، بعد از به رسمیت شناخته شدن سومالی لند توسط اسرائیل، اولین گزارش شبکه 13 نیز از سومالیلند تهیه و پخش شده است.
تیم شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در حال حاضر در این منطقه واقع در شاخ آفریقا قرار دارد.
به گفته این رسانه عبری زبان، سومالی لند روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته و در نزدیک آبراههای است که حوثیها آن را در جریان جنگ غزه به کابوسی برای اسرائیل تبدیل کردند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
تا نابودی تک تک صهیونیست ها هیچ کجای این کره زمین روی آرامش را نخواهید دید . حتی یکیشون هم باشه فتنه باقیست
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟