شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، دفتر نمایندگی در سومالی‌لند ایجاد و خبرنگار خود را در آنجا فعال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این رسانه در خبر کوتاهی اعلام کرد، بعد از به رسمیت شناخته شدن سومالی لند توسط اسرائیل، اولین گزارش شبکه 13 نیز از سومالی‌لند تهیه و پخش شده است.

تیم شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در حال حاضر در این منطقه واقع در شاخ آفریقا قرار دارد.

به گفته این رسانه عبری زبان، سومالی لند روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته و در نزدیک آبراهه‌ای است که حوثی‌ها آن را در جریان جنگ غزه به کابوسی برای اسرائیل تبدیل کردند.