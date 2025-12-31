صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اسرائیل به سومالی‌لند ورود کرد!

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی دفتر نمایندگی در سومالی‌لند ایجاد کرده است.
اسرائیل به سومالی‌لند ورود کرد!

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، دفتر نمایندگی در سومالی‌لند ایجاد و خبرنگار خود را در آنجا فعال کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این رسانه در خبر کوتاهی اعلام کرد، بعد از به رسمیت شناخته شدن سومالی لند توسط اسرائیل، اولین گزارش شبکه 13 نیز از سومالی‌لند تهیه و پخش شده است.

تیم شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل در حال حاضر در این منطقه واقع در شاخ آفریقا قرار دارد.

به گفته این رسانه عبری زبان، سومالی لند روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشته و در نزدیک آبراهه‌ای است که حوثی‌ها آن را در جریان جنگ غزه به کابوسی برای اسرائیل تبدیل کردند.

هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
24
17
پاسخ
تا نابودی تک تک صهیونیست ها هیچ کجای این کره زمین روی آرامش را نخواهید دید . حتی یکیشون هم باشه فتنه باقیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
24
14
پاسخ
الان باید کشور سومالی اقدام کنه و اول بساط این سومالی لند را بچینه و اگر کمک هم میخواد از یمن و ایران و خلاصه هر کشوری که از این زمینه ضرر میبینه به این جبهه بپیونده .
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
