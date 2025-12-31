میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین وضعیت راه‌های کشور

 مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران- شمال و محور چالوس خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تا لحظه درج این خبر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه بیشه و همچنین در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه سنگین گزارش شده است.

تردد در محورهای هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت، محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر شمال به جنوب روان است.

برپایه این گزارش، ترافیک در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

همچنین ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع وجود دارد.

محورهای مسدود

گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور می‌افزاید: محورهای سقز – دیواندره، سقز – بانه، زنجان - بیجار، یاسوج – سادات – دهدشت، کیاسر – سمنان، بندر خمیر – بندرلنگه (آبنمای کنخ)، فردوس – گناباد، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، رودبار – کهنوج (مظفر آباد)، فنوج – کتیج – رمشک، دلگان – زهکلوت، بوکان – مهاباد، جاسک – بشاگرد، چاهان – زرآباد، زنجان – دندی، قوچان – سلطان آباد، کاخک - سرایان و گنجنامه – تویسرکان تا اطلاع بعدی مسدود است.

