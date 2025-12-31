قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز 10 دی
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۴۵| |
3510 بازدید
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک؛ همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان است.
قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۶۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت طلا امروز ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع طلا
|
قیمت
|
طلای ۱۸ عیار
|
۱۴ میلیون و ۸۸۵هزار تومان
|
طلای ۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۸۰۵ تومان
|
طلای دست دوم
|
۱۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان
|
مثقال طلا
|۶۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان
|
اونس جهانی طلا
|
۴ هزار و ۳۶۷ دلار
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟