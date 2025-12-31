صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز 10 دی

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک؛ همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۶۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا امروز  ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار

نوع طلا

قیمت

طلای ۱۸ عیار

۱۴ میلیون و ۸۸۵هزار تومان

طلای ۲۴ عیار

 ۱۹ میلیون  و ۸۰۵ تومان

طلای دست دوم

۱۴ میلیون و ۵۶۰ هزار  تومان

مثقال طلا

 ۶۴ میلیون و ۳۵۰ هزار  تومان

اونس جهانی طلا

۴ هزار و ۳۶۷ دلار

 

