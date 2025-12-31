افشاگری بزرگ دیوید بکام
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ دیوید بکام فاش ساخت که پیش از پیوستن به رئال مادرید در سال ۲۰۰۳، منچستریونایتد پیشنهاد بارسلونا را پذیرفته و او را به رقیب سنتی کاتالونیایی “فروخته بود”. ستاره انگلیسی در لحظات پایانی، تنها رئال مادرید را مقصد نهایی خود اعلام کرد و انتقال را به سرانجام رساند.
بکام در مصاحبهای که به نقل از روزنامه اسپورت منتشر شد، پرده از این موضوع برداشت که در زمان مذاکرات انتقالش، باشگاه منچستریونایتد به او اعلام کرد که پیشنهاد بارسلونا پذیرفته شده است: «تیم من در اسپانیا همیشه رئال مادرید بود. در واقع، من به بارسلونا فروخته شده بودم.»
بکام که در آن زمان در تعطیلات به سر میبرد، افزود که در پاسخ به این خبر، موضع قاطع خود را به مدیران یونایتد اعلام کرده است: «به آنها گفتم اگر میخواهید من را بفروشید، تنها مقصد من رئال مادرید است.»
تنها یک روز و نیم بعد، پیشنهاد رسمی باشگاه مادریدی دریافت شد و این انتقال نهایی شد.
لازم به ذکر است که بکام در سال ۲۰۰۳ با قراردادی به ارزش ۳۶ میلیون یورو از اولدترافورد راهی سانتیاگو برنابئو شد و در مجموع ۱۵۹ بازی برای کهکشانیها به میدان رفت و حاصل کار او ۲۰ گل و ۵۲ پاس گل بود. او در نهایت در سال ۲۰۰۷ به صورت آزاد به لسآنجلس گلکسی پیوست.