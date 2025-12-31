میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی

قیمت طلا امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۴,۳۷۰ (چهار هزار و سیصد و هفتاد ) دلار به ۴,۳۴۷ (چهار هزار و سیصد و چهل و هفت ) دلار رسید.
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی

بازار امروز شاهد ثبات قیمت‌‌‌‌ طلا  نسبت به روز قبل است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز هر اونس طلا نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۴,۳۷۰ (چهار هزار و سیصد و هفتاد ) دلار نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۳۷۰ ۰.۰۰   06:50
۴,۳۷۰ ۴۳ ۰.۹۷ روز قبل
۴,۳۲۸ -۲۰۶.۲۱ -۴.۷۷ ۲ روز پیش

 

برچسب ها
طلا اونس جهانی طلای جهانی قیمت طلا بازار طلا خبر فوری
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
