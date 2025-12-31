قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی

قیمت طلا امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۴,۳۷۰ (چهار هزار و سیصد و هفتاد ) دلار به ۴,۳۴۷ (چهار هزار و سیصد و چهل و هفت ) دلار رسید.