قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی
قیمت طلا امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۴,۳۷۰ (چهار هزار و سیصد و هفتاد ) دلار به ۴,۳۴۷ (چهار هزار و سیصد و چهل و هفت ) دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۴۳| |
5 بازدید
بازار امروز شاهد ثبات قیمت طلا نسبت به روز قبل است.
آخرین نرخ اونس طلا
به گزارش تابناک؛ در بازار امروز هر اونس طلا نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۴,۳۷۰ (چهار هزار و سیصد و هفتاد ) دلار نرخ گذاری شد.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۳۷۰
|۰.۰۰
|06:50
|۴,۳۷۰
|۴۳
|۰.۹۷
|روز قبل
|۴,۳۲۸
|-۲۰۶.۲۱
|-۴.۷۷
|۲ روز پیش
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟