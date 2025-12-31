میلی صفحه خبر لوگو بالا
دلیل استعفای رئیس بنیاد شهید مشخص شد

دلیل استعفا اوحدی از بنیاد شهید، دوتابعیتی بودن فرزند او بوده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۳۳
| |
3884 بازدید
|
۱۱
دلیل استعفای رئیس بنیاد شهید مشخص شد

 

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلیل استعفا اوحدی از بنیاد شهید، دوتابعیتی بودن فرزند او بوده است. پیش از این اوحدی موضوع دو تابعیتی بودن فرزند خود را تکذیب کرده بود.

سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید استعفا دوتابعیتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
18
پاسخ
ماشالا فرزندان اکثر مسئولان دو تابعیتی هستند. مگه ایران بهشت برین نیست؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
16
پاسخ
خداقوت.مسئولین این مملکت فرزندان خود را عجب تربیتی کردند. چقدر به میهن وفادارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
14
پاسخ
مملکتی که فرزنداان مسئولینش دو تابعیتی هستند چه مفهومی داره واقعا؟
یعنی مملکتی ساخته اند که خودشون حاضر نیستند بچه هاشون رو اینجا بزرگ کنند و زندگی کنند!!!!!
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
14
پاسخ
مگه کشور چه بدیی داره که فرزاندانشان را به خارج میفرستن؟ بمونن داخل دست گل پدراشون را نوش جان کنند...
ناشناس
|
France
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
11
پاسخ
خوبه همه دولتمردان و مسیولین ما کشور را به قهقرا میبرند و فرزندانشون را به خارج می فرستند و در عوض کسری جمعیت را با افغانی ها پر می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
4
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
12
پاسخ
عالیه عالی. فقط فرزند ایشون رو کم داشتیم. وای که چه دردی می‌کشند خانواده ای که شهید داده...
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
6
پاسخ
اینا جرا بچه هاشون اینجا نیستن؟ چیو تکذیب کرده؟ مگه میشه دوتابعیتی بودن فرزند رو تکذیب کرد؟
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
7
پاسخ
اینها می خواهند مشلات ما را حل کنند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
هرمدیری و در هرمنصبی چنانچه فرزند2تابعیتی داردتحت هیچ شرایطی صلاحیت ندارد برای مردم اظهارنظر وتصمیم گیری نماید واین شرط لازم باید شناخته شود
