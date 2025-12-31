دلیل استعفای رئیس بنیاد شهید مشخص شد
دلیل استعفا اوحدی از بنیاد شهید، دوتابعیتی بودن فرزند او بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلیل استعفا اوحدی از بنیاد شهید، دوتابعیتی بودن فرزند او بوده است. پیش از این اوحدی موضوع دو تابعیتی بودن فرزند خود را تکذیب کرده بود.
ماشالا فرزندان اکثر مسئولان دو تابعیتی هستند. مگه ایران بهشت برین نیست؟؟؟
خداقوت.مسئولین این مملکت فرزندان خود را عجب تربیتی کردند. چقدر به میهن وفادارند.
مملکتی که فرزنداان مسئولینش دو تابعیتی هستند چه مفهومی داره واقعا؟
یعنی مملکتی ساخته اند که خودشون حاضر نیستند بچه هاشون رو اینجا بزرگ کنند و زندگی کنند!!!!!
مگه کشور چه بدیی داره که فرزاندانشان را به خارج میفرستن؟ بمونن داخل دست گل پدراشون را نوش جان کنند...
خوبه همه دولتمردان و مسیولین ما کشور را به قهقرا میبرند و فرزندانشون را به خارج می فرستند و در عوض کسری جمعیت را با افغانی ها پر می کنند
عالیه عالی. فقط فرزند ایشون رو کم داشتیم. وای که چه دردی میکشند خانواده ای که شهید داده...
اینا جرا بچه هاشون اینجا نیستن؟ چیو تکذیب کرده؟ مگه میشه دوتابعیتی بودن فرزند رو تکذیب کرد؟
