دلیل استعفای رئیس بنیاد شهید مشخص شد

دلیل استعفا اوحدی از بنیاد شهید، دوتابعیتی بودن فرزند او بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلیل استعفا اوحدی از بنیاد شهید، دوتابعیتی بودن فرزند او بوده است. پیش از این اوحدی موضوع دو تابعیتی بودن فرزند خود را تکذیب کرده بود.