«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌های اخیر خود با شبکه‌های آمریکایی فاکس نیوز و نیوزمکس به موضوعات کلیدی جنگ غزه، وضعیت کرانه باختری، برنامه هسته‌ای ایران و روابط منطقه‌ای پرداخت. این مصاحبه‌ها در حالی انجام شد که نتانیاهو برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور و دیگر مقامات آمریکایی به این کشور سفر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نتانیاهو درباره اوضاع منطقه ادعا کرد: «اسرائیل از جنگ هفت جبهه‌ای که بر ما تحمیل شده بود، به عنوان قوی‌ترین کشور خاورمیانه خارج شده است.» او این جنگ را شامل جبهه‌هایی مانند غزه، لبنان، یمن، سوریه، عراق، کرانه باختری و ایران توصیف کرد.

این ادعا درحالی است که به اذعان کارشناسان غربی، رژیم صهیونیستی در تجاوزگری علیه کشورها و حنبش‌های منطقه‌ای به اهداف خود نرسیده است.

حماس همچنان ۲۰ هزار نیرو دارد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت که حماس همچنان حدود ۲۰ هزار نیروی مسلح دارد و تا ۶۰ هزار قبضه سلاح کلاشینکف و سایر تسلیحات ذخیره کرده است.

او ادعا کرد: «حماس باید تمام سلاح‌های خود را تحویل دهد و تونل‌های تروریستی را نابود کند تا طرح صلح غزه پیش برود.»

نتانیاهو افزود که تلاش‌هایی برای استقرار نیروی بین‌المللی در غزه در جریان است، اما تاکنون موفق نبوده و باید به آن فرصت داد.

او در پاسخ به سؤالی درباره انتقال به مرحله دوم طرح صلح، گفت: «باید به این موضوع فرصت دهیم.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قول داد که جسد آخرین زندانی اسرائیلی در غزه را «به هر طریقی» بازگرداند.

اسرائیل باید کنترل نظامی کامل بر کرانه باختری داشته باشد

نتانیاهو در ادامه و با اشاره به خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، ادعا کرد که تلاش ویژه‌ای برای جلوگیری از «اقدامات انتقام‌جویانه» انجام می‌دهد. او ادعا کرد: «می‌خواهم همزیستی مسالمت‌آمیز بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری برقرار باشد و آینده‌ای ببینیم که کرانه باختری برای حملات تروریستی استفاده نشود. اما در نهایت، اسرائیل باید کنترل نظامی کامل بر کرانه باختری داشته باشد.»

ایران نباید قابلیت غنی‌سازی هسته‌ای داشته باشد

نتانیاهو در ادامه و خطاب به ایران گفت: «ایران باید واقعیت را بپذیرد که نباید قابلیت غنی‌سازی هسته‌ای داشته باشد.»

او همچنین گفت که تمایلی به تشدید تنش با ایران ندارد، «اما اگر ایران جرئت حمله پیدا کند، عواقب فاجعه‌باری در انتظارش خواهد بود.»

نتانیاهو با اشاره به تلاش‌های ایران برای بازسازی قابلیت‌های نظامی خود پس از حملات تجاوکارانه اخیر گفت: «آن‌ها دوباره به تولید (موشک‌های بالستیک) بازگشته‌اند. در مورد برنامه هسته‌ای، فکر می‌کنم آن‌ها در حال تلاش برای انجام آن هستند. مطمئن نیستم که تصمیم گرفته باشند از خط قرمز عبور کنند، چون فکر می‌کنم تحت تأثیر هشدارهای رئیس‌جمهور (دونالد) ترامپ قرار گرفته‌اند، و همچنین چون کمتر از یک سال پیش چیزی را تجربه کرده‌اند. می‌دانید، آن‌ها دیدند که این کار چه عواقبی دارد.»

ایران بارها تاکید کرده که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق قانونی این کشور است و درباره توان دفاعی نیز هیچ‌گونه مذاکره‌ای نخواهد کرد.

ایران و ونزوئلا می‌خواهند حزب‌الله و حماس به آمریکا نفوذ کنند!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی دیوان لاهه به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده، به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای ایران پرداخت و در ادعایی مضحک و در راستای خوش‌رقصی برای ترامپ، تهران را به «صدور تروریسم» به فراسوی منطقه متهم کرد.

نتانیاهو گفت: «آن‌ها (ایران) تروریسم را نه تنها به همه گوشه‌های خاورمیانه، بلکه به ونزوئلا نیز صادر می‌کنند. آن‌ها با رژیم (رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس) مادورو هم‌دست هستند، تروریسم را به آمریکا و به نیم‌کره غربی صادر می‌کنند و می‌خواهند شبه‌نظامیان حزب‌الله و حماس به ایالات متحده نفوذ کنند.»

موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسیدند

او همچنین در ادامه و با تکرار اظهارات قبلی خود در راستای تهدید نشان‌دادن ایران برای آمریکا گفت: «اگر ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، آن را روی موشک‌های بالستیک خود نصب می‌کرد؛ موشک‌هایی که در نهایت به ایالات متحده می‌رسند. این امر جان هر شهروند آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌داد.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سپس به اقدامات مشترک و تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا اشاره کرد و مدعی شد: «ما اقدام کردیم و با هم عمل کردیم. ما وضعیت خاورمیانه را تغییر دادیم.»

سومالی‌لند تمایل به پیوستن به توافقات ابراهیم دارد

نتانیاهو در بخش دیگری از اظهارات خود و با اشاره به‌ به‌رسمیت‌شناختن سومالی‌لند که واکنش‌های منفی تقریبا اکثر کشورهای منطقه و جهان را برانگیخت، مدعی شد که سومالی‌لند تمایل به پیوستن به توافقات ابراهیم دارد و از نظر دموکراتیک با بقیه سومالی متفاوت است.