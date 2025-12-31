میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه

قیمت خودرو امروز 10 دی 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه

قیمت خودرو امروز 10 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو زیر فشار هم‌زمان عوامل متضاد قرار گرفت و جهت غالبی پیدا نکرد. بر همین مبنا، از یک‌سو اثرات انباشته سیاست‌های سرکوب قیمتی، عقب‌ماندگی قیمت خودرو از نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و سیگنال‌های بودجه‌ای تورم‌زا همچنان محرک افزایش قیمت را ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، از سوی دیگر، رکود تقاضای موثر، محدودیت نقدینگی و نگرانی از مداخلات جدید سیاست‌گذار، مانع از شکل‌گیری یک موج افزایشی منسجم شد. این تضاد انتظارات، بازار را در وضعیت بی‌جهتی نگه داشت و باعث شد واکنش‌ها محتاطانه باشد.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه

تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 57 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 610 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را ریزش بهای 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 265 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

ساینا GX دوگانه‌سوز رشد بهای 18 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ معاملاتی 900 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شد. از طرف دیگر، اطلس G به زیر نرخ یک میلیارد تومان سقوط کرد و با تجربه کاهش نرخ 15 میلیون تومانی به شاخص معاملاتی 990 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه

چانگان CS35 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 870 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، هایما 8S نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با قیمت سه میلیارد و 85 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

X33 کراس (دستی) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 790 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تیگو 7 پرومکس AWD نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد تومان سقوط کرد.

کی‌ام‌سی T9 رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 650 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی X5 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 900 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
