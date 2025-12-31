قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه
قیمت خودرو امروز 10 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو زیر فشار همزمان عوامل متضاد قرار گرفت و جهت غالبی پیدا نکرد. بر همین مبنا، از یکسو اثرات انباشته سیاستهای سرکوب قیمتی، عقبماندگی قیمت خودرو از نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید و سیگنالهای بودجهای تورمزا همچنان محرک افزایش قیمت را ارسال کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، از سوی دیگر، رکود تقاضای موثر، محدودیت نقدینگی و نگرانی از مداخلات جدید سیاستگذار، مانع از شکلگیری یک موج افزایشی منسجم شد. این تضاد انتظارات، بازار را در وضعیت بیجهتی نگه داشت و باعث شد واکنشها محتاطانه باشد.
قیمت خودروهای داخلی
تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته 57 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 610 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ریرا ریزش بهای 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 265 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
ساینا GX دوگانهسوز رشد بهای 18 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ معاملاتی 900 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شد. از طرف دیگر، اطلس G به زیر نرخ یک میلیارد تومان سقوط کرد و با تجربه کاهش نرخ 15 میلیون تومانی به شاخص معاملاتی 990 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای مونتاژی
چانگان CS35 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 870 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، هایما 8S نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با قیمت سه میلیارد و 85 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
X33 کراس (دستی) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 790 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تیگو 7 پرومکس AWD نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد تومان سقوط کرد.
کیامسی T9 رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 650 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، کیامسی X5 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 900 میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.