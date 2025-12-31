میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاهش شدید دمای هوا و یخبندان در این مناطق

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (چهارشنبه) در اوایل وقت سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود، اما در ساعات بعد از ظهر با نفوذ تدریجی زبانه های سامانه بارشی جدید مناطقی از آذربایجان غربی، افزایش ابر و بارش برف آغاز می شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۲۴
| |
701 بازدید
کاهش شدید دمای هوا و یخبندان در این مناطق

به گزارش تابناک به نقل از از سازمان هواشناسی، فردا (پنجشنبه) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نیز در ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش برف پیش بینی می‌شود.

پنجشنبه بعد از کاهش دمای مخصوصی که در کشور رخ داد، در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به‌طور نسبی افزایش می باشد.

با ورود سامانه بارشی، شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق زاگرس مرکزی بارش برف، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد.

همچنین با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در گیلان، مازندران و غرب گلستان، بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.

شنبه بارش در سواحل دریای خزر، شمال شرق و به‌طور پراکنده در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور ادامه خواهد داشت.

یکشنبه با خروج سامانه بارشی از شرق کشور، در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.

شایان ذکر است. امروز در سیستان و بلوچستان وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک، در شمال غرب کشور در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز گاهی وزش باد شدید رخ می دهد.

پنجشنبه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و زنجان، جمعه علاوه بر این مناطق در غرب و مناطق مرکزی کشور، وزش باد شدید پیش بینی می شود.

چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنین دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴ و کمینه دمای آن به منفی ۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کاهش دما دمای هوا هوای سرد یخبندان سازمان هواشناسی برودت وضعیت آب و هوا
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارش برف و باران در این مناطق کشور
کاهش نسبی دما از این روز در کشور
آخرین وضعیت از دمای هوا در مناطق مختلف کشور
سامانه بارشی جدید به کشور وارد می‌شود
یخبندان شدید در راه کشور! + نقشه
هوای سرد و یخبندان در راه است
پیش بینی سه روز سرد و پربارش برای ایران
کاهش دمای هوا در راه است
کاهش دما در این استان‌های کشور از امشب آغاز شد
پیش‌بینی بارش پراکنده و کاهش دما در کشور
تداوم بارش‌ها؛ ورود سامانه جدید بارشی به کشور
انتظار خنکی و سردی در کشور طی روزهای آینده
سرمای زمستانی پایتخت در راه است
هشدار درباره سامانه بارشی نیرومند
آخرین وضعیت از شرایط آب و هوای کشور
پایان هفته سرد می‌شود
آخرین اخبار از آب و هوای کشور در ۵ روز آینده
این استان ها منتظر رگبار باران باشند
پاییز امسال را چگونه می گذرانیم؟!
پیش‌بینی دمای هوا و بارش شدید برای 5 روز آینده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۶ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005ewS
tabnak.ir/005ewS