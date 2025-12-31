کاهش شدید دمای هوا و یخبندان در این مناطق

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (چهارشنبه) در اوایل وقت سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود، اما در ساعات بعد از ظهر با نفوذ تدریجی زبانه های سامانه بارشی جدید مناطقی از آذربایجان غربی، افزایش ابر و بارش برف آغاز می شود.

به گزارش تابناک به نقل از از سازمان هواشناسی، فردا (پنجشنبه) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نیز در ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش برف پیش بینی می‌شود.

پنجشنبه بعد از کاهش دمای مخصوصی که در کشور رخ داد، در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به‌طور نسبی افزایش می باشد.

با ورود سامانه بارشی، شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق زاگرس مرکزی بارش برف، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد.

همچنین با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در گیلان، مازندران و غرب گلستان، بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.

شنبه بارش در سواحل دریای خزر، شمال شرق و به‌طور پراکنده در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور ادامه خواهد داشت.

یکشنبه با خروج سامانه بارشی از شرق کشور، در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.

شایان ذکر است. امروز در سیستان و بلوچستان وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک، در شمال غرب کشور در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز گاهی وزش باد شدید رخ می دهد.

پنجشنبه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و زنجان، جمعه علاوه بر این مناطق در غرب و مناطق مرکزی کشور، وزش باد شدید پیش بینی می شود.

چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنین دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴ و کمینه دمای آن به منفی ۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.